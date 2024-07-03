Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesini ziyaret edecek: "Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yegane önceliğin millet olduğunu, ilk işlerinin de depremzedelerin mutluluğu olduğunu belirtti.

TARİH BELLİ OLDU

"Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." ifadesini kullanan Kurum, bugün Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.