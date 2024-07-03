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Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat'la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu

Son dakika haberi! Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliye ilişkin soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , “yasadışı bahis” “suç örgütü kurma ve üye olma” suçlarından iddianame düzenledi. Polat'ın 27 yıl hapsi isteniyor.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 22:06 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 22:26
Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat’la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu

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Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin soruşturmasında sona gelindi. Savcılık iddianamesini düzenledi.

SAVCILIK 3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME DÜZENLEDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , "yasadışı bahis" "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.



27 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak. Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etmiş, hakimlik Dilan Polat hariç 11 şüphelinin tahliyesine hükmetmişti.

Duruşmada 'enerciii'si tükendi

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