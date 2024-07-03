Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat’la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat 'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin soruşturmasında sona gelindi. Savcılık iddianamesini düzenledi.

SAVCILIK 3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME DÜZENLEDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , "yasadışı bahis" "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.