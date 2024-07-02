Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan provokatör Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

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Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi sonrası patlak veren olaylar maksadını aşan bir boyuta ulaştı. Toplumun sinir uçlarını körükleyen tetikçilerin ısrarla manipüle ettiği olaylarda Suriyelilerin ev, iş yeri ve otomobillerine zarar verdi. Kayseri ve Suriyede tehlikeli sınama! Bir yanda PKKnın teröristan hayali diğer yanda Şamla normalleşme zemini: Her an her şey olabilir



MOSSAD ve FETÖ bağlantılı hesaplar sosyal medyadaki provokasyonda başı çekti.





63 SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRÜNE SORUŞTURMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti.