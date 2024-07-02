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İGA İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini aldı: "Doğrudan bağlantı" sağlayan en iyi havalimanı

İGA İstanbul Havalimanı, Airport Council International – Europe’un (ACI Europe) yayımladığı “2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu”na göre, "doğrudan bağlantı" sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 22:13 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 22:13
İGA İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini aldı: Doğrudan bağlantı sağlayan en iyi havalimanı

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İGA İstanbul Havalimanı, Airport Council International – Europe'un (ACI Europe) yayımladığı "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre, "doğrudan bağlantı" sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, Avrupa'daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısının salgın öncesi seviyelerin yüzde 14 altında kaldığı belirtildi. Ayrıca, jeopolitik gerilimler ve havacılık sektöründeki yapısal değişikliklerin havalimanlarının performanslarına olan etkisi vurgulandı.



Rapora göre, performansını salgın öncesine göre yüzde 9 artıran İGA İstanbul Havalimanı, "doğrudan bağlantı" açısından Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.



İGA İstanbul Havalimanı, Orta Doğu'ya "en iyi", Asya-Pasifik'te ise "en iyi ikinci" doğrudan bağlantıya sahip ve bu bağlantılarını geçen yıla kıyasla yüzde 23 artırdı.

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