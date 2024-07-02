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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi: Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:51 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 11:02
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi: Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!

İnlerini yerle bir etmeye devam!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.


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