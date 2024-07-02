Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi: Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



