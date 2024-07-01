Ankara Gar Katliamı davasında karar çıktı! 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

TAHLİYE TALEP ETTİ

Mahkeme Başkanı, Ekici'ye, avukatının mahkemeye İstanbul'da olduğunu belirten mazeret dilekçesi yolladığını, talepte bulunması halinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak davaya katılmasını sağlayabileceklerini fakat böyle bir talepte bulunmadığını ve davayı uzatmaya yönelik hareket ettiğini söyledi.



Ekici, bunu kabul ederek şu beyanda bulundu:

"O gün savcı bey benim Ebu Talha olduğum çıkarımını nasıl yapmış olabilir? Ebu Talha'nın Konstantiniyye'de İslam Tarihi dersleri verdiği söyleniyor fakat ben evimden tutuklandım. Biz kurban seçildik. Yakup Şahin'in ifadelerinden yola çıkılarak bir iddianame hazırlandı. Şahin'in ifadelerinde hiçbir yerde benim adım geçmiyor. Ama savcılık ne hikmetse 6-7 ay sonra beni ekliyor. 'Erman Ekici, Ebu Talha'dır' deniyor. Mehmet Fatih Alıcı ve Murat Dayan serbestken biz neden cezaevindeyiz? Ben kurban olduğumu bilmesem bu savunmaları yapmam. İlerde vicdanlı bir insan çıkar da bu çocukların beyanlarını okuyayım derse ancak öyle aklanırız. Ben artık tahliyemi talep ediyorum. Eğer uygun görmüyorsanız ev hapsi verin."