SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara Gar Katliamı davasında karar çıktı! 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Ankara'daki gar davasında karar açıklandı. Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanık Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:18 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:29
Ankara Gar Katliamı davasında karar çıktı! 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

10 Ekim Gar katliamı davası'nda karar açıklandı.

Mahkeme Başkanı, Erman Ekici'ye söz vermeden önce avukatının mazeret dilekçesi sunduğu, yasal anlamda kendisine Ankara Barosu tarafından avukat atandığı bilgisini verdi.

Bunun üzerine sanık Erman Ekici, "Baro avukatı ne yapabilir bilmiyorum. 9 yıldır süregelen bir duruşmayı 9 dakikada anlamasını bekliyoruz ve bu karar duruşması, avukatımı beklememiz mümkün değil mi?" dedi.

TAHLİYE TALEP ETTİ
Mahkeme Başkanı, Ekici'ye, avukatının mahkemeye İstanbul'da olduğunu belirten mazeret dilekçesi yolladığını, talepte bulunması halinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak davaya katılmasını sağlayabileceklerini fakat böyle bir talepte bulunmadığını ve davayı uzatmaya yönelik hareket ettiğini söyledi.

Ekici, bunu kabul ederek şu beyanda bulundu:
"O gün savcı bey benim Ebu Talha olduğum çıkarımını nasıl yapmış olabilir? Ebu Talha'nın Konstantiniyye'de İslam Tarihi dersleri verdiği söyleniyor fakat ben evimden tutuklandım. Biz kurban seçildik. Yakup Şahin'in ifadelerinden yola çıkılarak bir iddianame hazırlandı. Şahin'in ifadelerinde hiçbir yerde benim adım geçmiyor. Ama savcılık ne hikmetse 6-7 ay sonra beni ekliyor. 'Erman Ekici, Ebu Talha'dır' deniyor. Mehmet Fatih Alıcı ve Murat Dayan serbestken biz neden cezaevindeyiz? Ben kurban olduğumu bilmesem bu savunmaları yapmam. İlerde vicdanlı bir insan çıkar da bu çocukların beyanlarını okuyayım derse ancak öyle aklanırız. Ben artık tahliyemi talep ediyorum. Eğer uygun görmüyorsanız ev hapsi verin."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ
Ankara Barosu tarafından Ekici'ye atanan avukat ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme Başkanı, Hacı Ali Durmaz'ın SEGBİS konferansından izinsiz ayrıldığını belirterek son sözünün alınmayacağını söyledi.
Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar yönünden dosyayı ayırdı.
Heyet, sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmuttalip Demir ve Metin Akaltın'ı, maktul Mustafa Budak'a karşı silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Erman Ekici'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
Ekici, 101 kişiye yönelik "silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme" suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında öldürmeye teşebbüs" suçundan 379 kez 18 yıl hapis cezası alan Ekici "izinsiz patlayıcı madde bulundurma" suçundan 10 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı oy birliğiyle alan heyet, sanıklara verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.



Erman Ekici, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işleme" suçundan ise beraat etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve terör eyleminde yaralanan müştekileri için "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında Ekici hakkındaki dava, saldırıyla ilgili firari 16 sanıklı dava ile 9 kişi hakkında açılan davaları birleştirmiş, yargılamada sanık sayısı 26 olmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği saldırıda 100 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişinin de saldırıda aldığı yaralar sebebiyle sonradan vefat etmesi sonucu maktul sayısı 101'e yükselmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan’dan ’değişim’ mesajı | Kayseri’deki olayların bir sebebi de muhalefetin zehirli dili
Kayseri’de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
Sapkınların yeni adresi çocuk oyunları! Sözde ’Öğretmen Onaylı’ Toca Boca oyununda LGBT izleri! Tehlike büyük milyonlarca kez indirildi
Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine’nin gündem maddeleri neler? 9. yargı paketi, emekli ve memur maaş zammı, terörle mücadele
Transferde Jose Mourinho rüzgarı esiyor! Fenerbahçe’den geleceğin yıldızına kanca
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni vergi paketi hakkında detay verdi! Meslekleri tek tek sayıp uyardı: Cezalar artacak! Doktor, avukat kuyumcu...
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’i katletmişti! Katilden kan donduran ifade: Kafamda kurguladım
İsrail’de sızıntı krizi! 7 ay sonra serbest bırakılan Filistinli ortalığı karıştırdı: WhatsApp konuşmaları ifşa oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklamalar: Gri listeden çıkış, asgari ücret, enflasyon, KDV artışı, rezerv, vergi paketi...
ABD’den ‘Charlie’ uyarısı! Avrupa üsleri için en yüksek ikinci alarm seviyesi: Pentagon doğruladı süre verildi
EMEKLİYE ZAM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25.52 zam! Taban maaş ne olur? Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi trafiği! AK Parti Kızılcahamam kampı, Putin ile görüşme, NATO zirvesi, Şuşa...
Joe Biden neden gitmiyor? Canlı yayın fiyaskosunun ardından The Economist sordu! Trump’tan ders aldı: Adaylıktan çekilmiyor çünkü…
Memur ve memur emeklisine yüzde 20.06 zam tahmini! Maaş hesaplamaları değişti! Kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...
SON DAKİKA