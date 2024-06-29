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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cünün Edirne'de yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 18:12 Güncelleme 29 Haziran 2024, 18:35
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ’cü yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı , Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

5'İ FETÖ'CÜ ÇIKTI
MSB'den yapılan açıklamada yakalananlardan 5'inin FETÖ'cü olduğu bildirindi.

Bakanlık hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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