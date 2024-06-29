Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı , Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
5'İ FETÖ'CÜ ÇIKTI
MSB'den yapılan açıklamada yakalananlardan 5'inin FETÖ'cü olduğu bildirindi.
Bakanlık hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."