Trafikte haftanın ’Z’ raporu! 2 milyon 786 bin 541 araç denetlendi: Çok sayıda çakarlıya işlem

Bakan Yerlikaya, hız ve emniyet kemeri konularında vatandaşları uyardığı paylaşımında,ifadelerine yer verdi.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 20-27 Haziran 2024 tarihleri arasında:

2 Milyon 786 bin 451 araç denetlendi.

❌ Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan

189 sürücüye işlem yapıldı.

❌ Hız ihlalinde bulunan

140 bin 947,

❌ Periyodik muayenesi yaptırılmamış

29 bin 308,

❌ Emniyet kemeri kullanmayan

16 bin 678,

❌ Sürücü belgesiz araç kullanan

14 bin 433 ve

❌ Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

🟥 Toplam 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldı.



⚠️Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.







