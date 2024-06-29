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İBB’de emekçi kıyımı hız kesmiyor! 15 yıllık tecrübeli 30 tecrübeli personele kapıyı gösterip işinden etti! ''İflasın eşiğindeyiz''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ adıyla otopark işletmeciliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir iştirak şirketi olan İSPARK’a 2023 yılında atanan Genel Müdür Ali Arzuman, tecrübeli 30 personeli performans düşüklüğü ve kurumun küçülmeye gittiği nedenlerini belirterek işinden etti.15 yıllık personellere kapıyı gösteren Arzuman’ın ise FETÖ’den kapatılan bir üniversitede İnsan Kaynakları direktörlüğü yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 18:48 Güncelleme 29 Haziran 2024, 18:56
İBB’de emekçi kıyımı hız kesmiyor! 15 yıllık tecrübeli 30 tecrübeli personele kapıyı gösterip işinden etti! ’’İflasın eşiğindeyiz’’

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CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yerel seçim kampanyaları esnasında 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' vaatlerine rağmen, ilk görev dönemi olan 2019-2023 tarihleri arasında 23 bin personeli ekmeğinden etti.

İşten atılan bu kişiler yerine ise 66 bin kişiye işbaşı yaptırdı. Yönetim tarafından işten atılan 23 bin personelin yoksulluğa itilmesine ilişkin tepkiler devam ederken son olay iştiraki İSPARK'ta yaşandı.

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ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI TANTAN'IN YAKINI DA İŞTEN ATILDI
2023 yılında İSPARK Genel Müdürü olarak atanan Ali Arzuman, çoğu 15 ve 11 yıllık olan ve kurumda alan sorumlusu olarak çalışan tecrübeli 30 personelin işine son verdi. Ali Arzuman'ın emekçilerin işine son verilme için görüşmeye çağırdığı alan sorumlularına performans düşüklüğü ve kurumun küçülmeye gittiği gibi nedenler sunularak işçi kıyımı yaptı. İşine son verilen çalışanlardan birinin ise eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yakınının da olduğu öğrenildi.

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BİYOGRAFİSİNDE FETÖ'DEN ALINTI
2023 yılında İSPARK'ta emekçilerin maaşına 'İflasın eşiğindeyiz' diyerek zam yapmamakla gündeme gelen Genel Müdür Arzuman'ın FETÖ'den kapatılan bir üniversitede İnsan Kaynakları direktörlüğü yaptığı iddia edildi.

Hakkında FETÖ'cü olduğu öne sürülen Arzuman, iddialar sonrasında tüm sosyal medya hesaplarını koruma altına alarak erişime kapattığı görüldü. Ayrıca profil bilgisinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgütlenme tarifleri yaptığı 'Ene – Nahnü – Hüve' kelimelerine yer verdiği görüldü.

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