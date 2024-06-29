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CHP'li Adalar Belediyesi'nde tecavüz skandalı! Bu ilk vukuatı değil: 2 kadın daha var

CHP'li Adalar Belediyesi’nde gelen cinsel taciz skandalı ile sarsıldı. Adalar Belediyesi’nin veteriner bölümünde çalışan Ö.S. adlı bir erkek işçi, belediyenin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan kadın memura cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırıya taciz ve tehditler de eklenince mağdur kadın şikayetçi oldu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan tecavüz zanlısı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öte yandan Sönmez'in N. C. adlı kadına yönelik tecavüz olayının ilk olmadığı benzer suçları 2 ayrı kadına karşı daha işlediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 16:40 Güncelleme 29 Haziran 2024, 16:41
CHP’li Adalar Belediyesi’nde tecavüz skandalı! Bu ilk vukuatı değil: 2 kadın daha var

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Skandallarla gündeme gelen Adalar Belediyesi bu kez tecavüz olayıyla sarsıldı.



İLACINA İLAÇ AÇTI
Adalar Belediyesi'nin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan N.C. adındaki kadın memur, aynı bölümde çalışan Ö. S. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Tecavüz olayı iddiaya göre şu şekilde gerçekleşti; Ö.S. adlı erkek çalışan işe yeni başlayan kadın memurun içeceğine ilaç koydu.

Kendinden geçen kadın, Ö.S'nin tecavüzüne maruz kaldı. Skandal olay sonrasında Ö.S. tacizlerine devam ederek tehditlerde bulundu. Belediye yönetimine yaşadıklarını anlatmasına rağmen herhangi bir sonuç alamayan talihsiz kadın, tacizlerin devam etmesi ve tehditlerin de dozunun artması sonrası soluğu savcılıkta aldı. Adalar Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

2 AYRI KADINA KARŞI DAHA İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Dosya üzerinde gizlilik kararı alınırken, skandalın ortaya çıkmasıyla tecavüzcü çalışanın yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, şahıs hakkında cinsel saldırı ve tehdit olmak üzere iki ayrı dosya düzenlendiği öğrenilirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı. Öte yandan Sönmez'in N. C. adlı kadına yönelik tecavüz olayının ilk olmadığı benzer suçları 2 ayrı kadına karşı daha işlediği öğrenildi.

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