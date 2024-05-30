Cemil Tugay CHP’li başkanın gelinini es geçti! Diğer işçileri kapı önüne koydu

ÖNCE ÇIKARDI SONRA GERİ ALDI İDDİASI Yaşananların gündeme düşmesinin ardından kulislerde Tugay'ın Hüsnü Işık'ın gelini Çağıl Işı k'ı da diğer işçiler gibi işten çıkardığı fakat Çağıl Işık'ın Hüsnü Işık'ın gelini, CHP İzmir İl Saymanı Arda Işık'ın da eşi olduğunun ortaya çıkması üzerine tekrar işe aldığı konuşuldu.

GELİNİM CV'SİNİ 1 YIL ÖNCE VERDİ Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, konuya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada gelininin işe yerleştirilmesinin kendisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını savundu. Işık, gelininin belediyeye CV'sini 1 yıl önce verdiğini ve kendisi daha aday adayı dosyasını bile almadan günler önce belediyeden iş görüşmesine çağırıldığını ifade etti.



BENİMLE BİR İLGİSİ YOK

"Süreç tamamen benim dışında gelişti." diyen Işık, "Benimle bir ilgisi yok. Neticede yetişkin insanlar. Zaten kızımızın anne ve babası da belediyelerde çalışmış insanlar. Samsun ve Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapmışlar. Benden önce onlar var. Ayrıca istihdamı da tamamen liyakat ve ihtiyaç üzerine yapıldığı görülüyor. Müzik eğitmenine ihtiyaç olduğu için alınmış. Ayrıca bildiğim kadarıyla çıkışı yapılmıştı, ancak ihtiyaca binaen tekrar alınacaktı ama şu an durum nedir bilmiyorum" dedi.