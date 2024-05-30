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Cemil Tugay CHP'li başkanın gelinini es geçti! Diğer işçileri kapı önüne koydu

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, onlarca işçiyi “Seçimden hemen önce işe alındılar” diyerek kapı önüne koydu. Ancak aynı dönemde işten çıkarılan Çağıl Işık ise CHP’den Gaziemir Belediye Başkanı seçilen Ünal Işık’ın gelini olduğu anlaşılınca tekrar işe alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 08:59 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 09:40
Cemil Tugay CHP’li başkanın gelinini es geçti! Diğer işçileri kapı önüne koydu

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve geldikten kısa süre sonra bir önceki başkan Tunç Soyer'in seçime sayılı günler kala 2 bin işçi aldığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞANI KAPI ÖNÜNE KOYDU
Evraklarını teslim eden 1000 kişinin de işe alımlarının durdurulduğunu belirten Tugay, İzdoğa'dan 50, İzenerji Şirketinden ise 21 kişiyi kapı önüne koydu.

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CHP Gaziemir Belediye Başkanı Ünal IşıkCHP Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık

CHP'Lİ BAŞKANIN GELİNİNİ ES GEÇTİ
İşten çıkarılan işçiler Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlatırken Tugay'ın işten çıkarılacaklar listesi hazırlanırken CHP'den Gaziemir Belediye Başkanı seçilen Hüsnü Işık'ın müzik eğitmeni olan gelini Çağıl Işık'ın ismini 'es' geçtiği ortaya çıktı. Çağıl Işık'ın eşi Arda Işık'ın ise CHP İzmir İl Başkanlığında sayman olarak görev yaptığı öğrenildi.

Arda Işık ve eşi Çağıl IşıkArda Işık ve eşi Çağıl Işık


ÖNCE ÇIKARDI SONRA GERİ ALDI İDDİASI
Yaşananların gündeme düşmesinin ardından kulislerde Tugay'ın Hüsnü Işık'ın gelini Çağıl Işık'ı da diğer işçiler gibi işten çıkardığı fakat Çağıl Işık'ın Hüsnü Işık'ın gelini, CHP İzmir İl Saymanı Arda Işık'ın da eşi olduğunun ortaya çıkması üzerine tekrar işe aldığı konuşuldu.


GELİNİM CV'SİNİ 1 YIL ÖNCE VERDİ
Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, konuya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada gelininin işe yerleştirilmesinin kendisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını savundu. Işık, gelininin belediyeye CV'sini 1 yıl önce verdiğini ve kendisi daha aday adayı dosyasını bile almadan günler önce belediyeden iş görüşmesine çağırıldığını ifade etti.


BENİMLE BİR İLGİSİ YOK
"Süreç tamamen benim dışında gelişti." diyen Işık, "Benimle bir ilgisi yok. Neticede yetişkin insanlar. Zaten kızımızın anne ve babası da belediyelerde çalışmış insanlar. Samsun ve Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapmışlar. Benden önce onlar var. Ayrıca istihdamı da tamamen liyakat ve ihtiyaç üzerine yapıldığı görülüyor. Müzik eğitmenine ihtiyaç olduğu için alınmış. Ayrıca bildiğim kadarıyla çıkışı yapılmıştı, ancak ihtiyaca binaen tekrar alınacaktı ama şu an durum nedir bilmiyorum" dedi.

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