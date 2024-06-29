Eylem Tok’un iade fikri FETÖ’cüleri panikletti! Elebaşı ve 227 örgüt yöneticisini korku sardı

İşte o yazı... Uzun zamandır ABD-Türkiye arasında herhangi bir iade gerçekleşmediği için, haberin duyulması bile birilerini özellikle de ABD'deki FETÖ'cüleri korkutmaya yetti. Nasıl korkmasınlar ki, bugün ABD'de yüzlerce kaçak FETÖ'cü var ve çoğu da kırmızı bültenle aranıyor. FETÖ'cüler "Bir yol açılır mı?" diye korku içinde süreci izliyor ve tartışıyorlar.





Türkiye 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonra darbecilerle ilgili kapsamlı dosyalar hazırladı ve FETÖ elebaşı Gülen'i ABD yönetiminden istedi.

Ama ABD yönetimi vermedi ve "Dosyalar yetersiz" diye uyduruk bir gerekçeye sığındı. Oysa geçen zaman içinde ABD'de yaşayan FETÖ'cülerden birçoğu darbeyi planladıklarını açık açık itiraf etti.

Firari gazeteci Ahmet Dönmez, uzun yazı dizileriyle bu gerçeği anlattı. Gülen'in dizinin dibinde büyüdüğü söylenen ve "sır küpü" olarak bilinen Osman Şimşek ise hem darbenin içindekileri açıkladı hem de yapının nasıl kirli para ilişkilerine girdiğini belgeleriyle ortaya koydu.



Çok değil bir ay önce de bizzat Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün darbeyi nasıl planladığını, Gülen'in de kulağına eğilerek o darbe sonrası neler olacağını fısıldadığını tanıklarıyla anlattı ve bu sözleri günlerce tartışıldı.



Bu ifşalar ve kendi aralarındaki "darbe" tartışmaları bile FETÖ'nün darbe yapan kirli bir örgüt olduğunu göstermeye yetiyor. Türkiye'nin hazırladığı dosyalara bile gerek yok.