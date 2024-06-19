Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur 2 farklı duruşmada Boston'da hakim karşısına çıktı. Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına, tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapmasına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verdi.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Duruşmayı takip edenler Eylem Tok'un salona turuncu tutuklu tulumu ile getirildiğini, tanınmamak için saçlarının siyahtan sarıya boyandığının ve kısa kestirildiğinin görüldüğünü söyledi.
Duruşmaya katılan Türk gazeteciler, duruşma anını yapay zeka ile resmetti.
Eylem Tok'un yorgun ve bitkin göründüğünü ve tercüman aracılığıyla iletişim kurduğu ifade edildi.
Tok'un tedirgin halleri dikkat çekerken, makyajlı olduğu görüldü.
YENİ AVUKAT TUTACAK
Tok, duruşmaya geç gelen avukatı ile yollarını ayırdı. Tok'un yeni bir avukat tutacağı öğrenildi.
Öte yandan Eylem Tok'un pasaport süresinin de 24 Kasım 2024'te biteceği ortaya çıktı.
Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur da Türkiye saatiyle 20.30'da hakim karşısına çıktı.
DURUŞMA SALONUNDA NELER YAŞANDI?
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, duruşma salonunda yaşananları özetledi.
Almaçayır, "Hakim ikisini aynı duruşmada görmedi. Bunun nedeni Cihantimur'un ABD vatandaşı olması. İlk işlemleri tamamlandı diyebiliriz. İşlerin çok ciddi olduğunu görüyoruz. Türk yetkililerin yaptığı iade talepnamesi çok sıkı bir diplomasinin olduğunu gözler önüne seriyor. Duruşmada Eylem Tok'un bambaşka bir insan olduğu belirtiliyor. Turuncu tulum konunun ciddiyetini göstertiyor. Eylem Tok'un avukatını değiştireceği bu konuya bakan avukatın çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadığı öğrenildi. Timur Cihantimur'un avukatının tahliye talepleri reddedildi.Avukatı şartlarının iyi olmadığı belirtti." ifadelerini kullandı.
BEJ KIYAFETLE GELDİ
Cihantimur'un mahkeme salonuna bej bir cezaevi kıyafetiyle geldiği öğrenildi.
Cihantimur'un avukatları kendisinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etti.
Cihantimur'un normal bir cezaevi olmayan çocukların kaldığı rehabilitasyon cezaevinde kaldığı öğrenildi.
TUVALET TEMİZLİYOR
Avukatları koşullarının çok kötü olduğunu belirterek, Cihantimur'a sabah yerlerin temizletildiğini, tuvaletlerin temizletildiğini bu nedenle Cihantimur'un serbest bırakılmasını talep etti.
Annesinin aksine Cihantimur'un 2 avukatı bulunuyordu. Cihantimur'un duruşma salonunda bakışlarıyla babasını aradığı iddia edildi.