Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar

"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok'un duruşması 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşması 20 Haziran'a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

BAKAN TUNÇ: GEREKLİ GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi.

ABD'DE HAYAT KURMAK İSTİYOR Hakim, Timur Cihantimur 'un tutukluluğunun devamına karar verirken, bir sonraki duruşmayı ise 20 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'a erteledi.

Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur 'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok 'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

NELER OLMUŞTU? Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Canavar anne, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Anne ve oğlu, Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu.

İkili sipariş için eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

TÜRK KURYE İHBAR ETTİ

Bu restoranda çalışan Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.

İletilen bilgilerin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.