SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hakim karşısına çıktı. Anne ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Eylem Tok'un bir sonraki duruşması 27 Haziran'a, Timur Cihantimur'un duruşması ise 20 Haziran'a ertelendi. Duruşmaya getirilen Tok'un son hali dikkat çekerken, Cihantimur'un da koşullardan dert yandığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 09:21 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:56
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

DURUŞMA ERTELENDİ
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur 2 farklı duruşmada Boston'da hakim karşısına çıktı. Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına, tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapmasına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verdi.

SAÇLARINI KESTİRDİ
Duruşmayı takip edenler Eylem Tok'un salona turuncu tutuklu tulumu ile getirildiğini, tanınmamak için saçlarının siyahtan sarıya boyandığının ve kısa kestirildiğinin görüldüğünü söyledi.

Duruşmaya katılan Türk gazeteciler, duruşma anını yapay zeka ile resmetti.

Eylem Tok'un yorgun ve bitkin göründüğünü ve tercüman aracılığıyla iletişim kurduğu ifade edildi.

Tok'un tedirgin halleri dikkat çekerken, makyajlı olduğu görüldü.

YENİ AVUKAT TUTACAK
Tok, duruşmaya geç gelen avukatı ile yollarını ayırdı. Tok'un yeni bir avukat tutacağı öğrenildi.

Öte yandan Eylem Tok'un pasaport süresinin de 24 Kasım 2024'te biteceği ortaya çıktı.

Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur da Türkiye saatiyle 20.30'da hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA SALONUNDA NELER YAŞANDI?
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, duruşma salonunda yaşananları özetledi.

Almaçayır, "Hakim ikisini aynı duruşmada görmedi. Bunun nedeni Cihantimur'un ABD vatandaşı olması. İlk işlemleri tamamlandı diyebiliriz. İşlerin çok ciddi olduğunu görüyoruz. Türk yetkililerin yaptığı iade talepnamesi çok sıkı bir diplomasinin olduğunu gözler önüne seriyor. Duruşmada Eylem Tok'un bambaşka bir insan olduğu belirtiliyor. Turuncu tulum konunun ciddiyetini göstertiyor. Eylem Tok'un avukatını değiştireceği bu konuya bakan avukatın çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadığı öğrenildi. Timur Cihantimur'un avukatının tahliye talepleri reddedildi.Avukatı şartlarının iyi olmadığı belirtti." ifadelerini kullandı.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında

BEJ KIYAFETLE GELDİ
Cihantimur'un mahkeme salonuna bej bir cezaevi kıyafetiyle geldiği öğrenildi.

Cihantimur'un avukatları kendisinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etti.

Cihantimur'un normal bir cezaevi olmayan çocukların kaldığı rehabilitasyon cezaevinde kaldığı öğrenildi.

TUVALET TEMİZLİYOR
Avukatları koşullarının çok kötü olduğunu belirterek, Cihantimur'a sabah yerlerin temizletildiğini, tuvaletlerin temizletildiğini bu nedenle Cihantimur'un serbest bırakılmasını talep etti.

Annesinin aksine Cihantimur'un 2 avukatı bulunuyordu. Cihantimur'un duruşma salonunda bakışlarıyla babasını aradığı iddia edildi.

ABD'DE HAYAT KURMAK İSTİYOR
Hakim, Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verirken, bir sonraki duruşmayı ise 20 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'a erteledi.

Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi.

BAKAN TUNÇ: GEREKLİ GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok'un duruşması 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşması 20 Haziran'a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.

Canavar anne, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Anne ve oğlu, Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu.

İkili sipariş için eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

TÜRK KURYE İHBAR ETTİ
Bu restoranda çalışan Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.

İletilen bilgilerin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.

Baskın sonucunda 2 ismi gözaltına aldı. Gözaltı esnasında Eylem Tok'un bazı telefon görüşmeleri de gerçekleştirdiği öğrenildi.

4 AYRI PASAPORT BULUNDU
Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu.

Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi.

Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini de ortaya çıktı.İkilinin bu bölgede ev tutma nedeninin ise olası bir durumda Kanada'ya geçmek olduğu öğrenildi.

Eylem Tok'un yakalandıkları sıraca "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar da tutanağa geçirildi.

Mahkeme belgelerine göre; Türk emniyeti, canavar anne ve oğlunun Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport alma çabalarının olduğunu değerlendirdi.

Tok ve oğlunun yakalanmadan önce, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikleri de öğrenildi.

Hakim karşısına çıktılar

ABDde hakim karşısına çıkan Eylem Tokun duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Acinin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu?ABDde hakim karşısına çıkan Eylem Tokun duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Acinin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
Çanakkale’de alevlere karşı canhıraş mücadele! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan, EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü
Türkiye Gürcistan’ı 3 golle devirdi! Heyecan dolu maç için yazarlardan ilk yorum: Yanlış kadro yanlış taktik
Putin Kuzey Kore’de! 24 yıl sonra ilk ziyaret! ABD ve Güney Kore alarmda: Rus lider Kim Jong Un ile ne konuştu? Sömürgecilere karşı yeni dönem
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
Rezervlerdeki toparlama Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
ABD’de hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Aci’nin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu?
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık
EURO 2024’te ilk golünü atan Arda Güler dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı! Dünya onu konuşuyor
’Jenerik Çocuklar’ Türkiye Gürcistan’ı 3 golle devirdi
Tuzla’da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı | Görgü tanığı anlattı: 10 dakikada fabrikayı sardı
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı! Görüntüsü herkesi üzdü
SON DAKİKA