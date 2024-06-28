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ABD Dışişleri Bakanlığı canavar anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini uygun gördü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin uygun olduğunu belirtti. Öte yandan ABD’de yakalanan ikilinin gözaltına alındığı anlar da ilk kez yayımlandı. Görüntülerde Timur Cihantumur'un elleri kelepçeliyken, 'Beni mahkemeye mi götürüyorsunuz' diye sorduğu görüldü. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı canavar anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini uygun gördü.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 28 Haziran 2024, 13:40
ABD Dışişleri Bakanlığı canavar anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesini uygun gördü

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki davada ikinci duruşma 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

Timur Cihantimur'un yakalanma anı kamerada!

1 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma daha sonra alınan bir kararla 1 Temmuz'a ertelendi.

Duruşmanın, 1 Temmuz'da Türkiye saati ile 19.00'da görüleceği aktarılarak, duruşmanın erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eylem Tok ile oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyonu gerçekleştiren Boston polisinin kamerasına yansıyan görüntülerde cani anne Tok ile oğlu lüks bir araçta yakalandı.

Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anı kamerada!

Görüntülerde anne Eylem Tok'un tanınmamak için siyah ve uzun olan saçlarını sarıya boyatıp kestirdiği ise dikkatlerden kaçmadı.

Timur Cihantumur'un ise elleri kelepçeliyken, 'Beni mahkemeye mi götürüyorsunuz' diye sorduğu görüldü.

ADALET BAKANLIĞI RAPOR YOLLADI
Adalet Bakanlığı, Eylem Tok için ek bir bilirkişi raporu hazırlatıp davanın görüldüğü Boston Federal Mahkemesi'ne yolladı. Adalet Bakanlığı'nın Boston Federal Mahkemesi'ne gönderdiği dosyadaki en önemli detay Eylem Tok'un olay yerinden Oğuz Murat Aci ve diğer yaralıların telefonlarını toplatması.

Tok'un işlediği 'Yağma' suçu Amerika'ya gönderilen dosyada tüm detaylarıyla anlatıldı.

SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDELER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Aci Ailesi'yle sürekli iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Hem Adalet Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı hep yanımızda oldu. Sürekli bilgi paylaşımı yapıyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la sürekli görüşüyoruz. Bayramımızı da kutlamak için aradı. Sağolsunlar" dedi.

ABD'DEN FLAŞ EYLEM TOK KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesi yer aldı.

Tok'un başlangıçta, "yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine" mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, Türkiye yeni bilgileri anlaşmanın gerektirdiği şekilde diplomatik kanaldan, resmi olarak Bakanlığa (ABD Dışişlerine) sunduğunda yeni bir beyanname imzalanmasını bekliyorum ve Bakanlığın anlaşma kapsamında Türkiye'nin orijinal talebindeki her iki suçun da iade edilebilir suçlar olduğuna inandığımı açıkça belirtiyorum."



TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR
Annesi ile aynı davada yargılanan Timur Cihantimur, hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde Timur Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinin çocuklar için bir gözetim merkezinden çok bir hapishane olduğunu, Cihantimur'un ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi müdahale gereksinimlerinin karşılanmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını öne sürerek, kefaletle serbest bırakılması ya da ev hapsine çıkarılması talebinde bulundular.

BABASIYLA 10 GÜNDÜR İLETİŞİM KURAMIYOR

Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye bugün sundukları belgelerde ise Cihantimur'un son bir haftada 3 ayrı kavga olayına şahit olduğunu, bu kavgalarda gardiyanların çocuklara biber gazıyla müdahale ederek çocukları 3 gün hücreye koyduklarını anlattığını, kendisinin kullanması gereken ilaçların hala temin edilmediğini ve babasıyla telefon görüşmesi yapmasının 10 gündür bir türlü sağlanamadığını, bu kez de telefon numarasının sisteme yanlış girildiğini dile getirdi.

Timur Cihantimur'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih ise henüz belli değil.

KALDIĞI YERDE DAHA AĞIR SUÇLU MAHKUMLAR BULUNUYOR
Mahkum' bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görülmüştü. ABD'de federal suçun tanımı daha ağır suçları kapsamaktadır. Manson Gençlik Enstitüsü'nde daha ağır suçlu mahkumlar bulunuyor.

HABERLERE KONU OLMUŞ BİR YER
2020 yılında yapılan bir haberde Manson Gençlik Enstitüsü'nde bir personelin bir mahkuma gaz sıktığı, bileklerini ve ayaklarını kelepçeleyerek onu zapt ettiği bilgisinin yer aldığı göze çarptı.

Başka bir haberde ise Federal hükümetin yakın zamanda orada tutulan çocukların anayasaya aykırı muameleye maruz kaldığını ve eğitime ilişkin sivil haklarının ihlal edildiğinin tespit ediliği yazıyordu.

Manson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücre Manson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücre

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında

NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

46 BİNLİK OKUL GEZDİLER

Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdiklerini de ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Tok ve oğlunun evinde yapılan aramada 5000 dolar bulunduğu belirtildi.

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