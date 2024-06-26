STOLTENBERG'DEN MESAJ
Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum." mesajı ile Rutte'yi tebrik etti.
Rutte'nin transatlantik ittifakın büyük bir destekçisi ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum." ifadelerini kullandı.
GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mark Rutte, 2 Ekim'de 5 yıllık bir dönem için Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in yerine geçecek. Rutte geçen Kasım ayından bu yana askeri ittifakın en üst düzey görevine seçilmek için kampanya yürütüyor.
Mark Rutte
RUTTE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK İSTEMİŞTİ
Hollanda Başbakanı Mark Rutte 26 Nisan'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek NATO Genel Sekreteliği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istemişti.
Türkiye de NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin destekleneceğini üyeleri bildirmişti.
Rutte ile Başkan Erdoğan
MARK RUTTE KİMDİR?
14 Şubat 1967'de başkent Lahey'de doğan Rutte, 7 çocuklu ailenin en küçük üyesi olarak dikkat çekiyor.
Gençliğinde piyanist olmayı hayal eden Rutte, üniversite yılları ve sonrasında, başında olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) gençlik kollarına başkanlık etti.
Rutte, Leiden Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra 1992'de Unilever şirketine girdi. 2002'ye kadar burada çalışan Rutte, şirkette 10 yıl boyunca insan kaynakları alanında farklı görevler üstlendi.
Evli olmayan ve çocuğu bulunmayan Rutte, özel hayatından ve medeni durumundan memnun olduğunu belirtmişti.
RUTTE İLK KABİNEYİ 2010'DA KURDU
Rutte, 2002-2004 döneminde Çalışma ve Sosyal İşler Devlet Bakanlığı, 2004-2006 döneminde Eğitim Kültür ve Bilimden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini yürüttü.
2006'da Jan Peter Balkenende'den parti başkanlığı görevini devralan Rutte, 2010'a kadar bu görevi sürdürdü.
Haziran 2010 seçimlerinin ardından VVD ve Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) oluşan koalisyona liderlik yapan Rutte'nin Başbakanlık görevi 14 Ekim 2010'da başlamış oldu.
Azınlık hükümetine dışardan destek veren Özgürlük Partisinin (PVV) bu desteğini çekmesi sebebiyle 23 Nisan 2012'de düşen birinci Rutte hükümeti, 2012'deki seçimlere kadar sadece 18 ay görevde kalabildi.
Rutte, 12 Eylül 2012'deki seçimlerin ardından VVD ve İşçi Partisinden (PvdA) oluşan kabineye Başbakanlık yaptı. 26 Ekim 2017'ye kadar görevde kalan ikinci Rutte hükümeti, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görev yapan hükümet" olarak biliniyor.
Rutte'nin partisi 2017'deki seçimlerde oy kaybı yaşasa da VVD, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisinden (CU) oluşan dört partili koalisyon hükümetinin başına geçmeyi başardı.
Çocuk bakım yardımı skandalı sebebiyle 15 Ocak 2021'de istifa etmek zorunda kalan üçüncü Rutte hükümeti, yeni hükümet kurulana kadar 299 gün boyunca "geçici hükümet" sıfatıyla görev yaptı.
Rutte ile Stoltenberg
15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimde 3'üncü Rutte hükümetini oluşturan partilerle 4'üncü Rutte hükümeti, 10 Ocak 2022'de kurulmuş oldu.
RUTTE'Yİ ZORLAYAN OLAYLAR
Rutte, iktidarı boyunca finans, avro, mülteci, Brexit krizleri ve Kovid-19 gibi birçok önemli krizle mücadele etti.
Dünya ekonomilerinin 2008'de sarsıldığı finans krizinde, VVD'nin parti liderliğini sürdüren Rutte'nin 2010'da göreve gelen ilk kabinesi, avro krizinin sarsıntıları neticesinde zor günler yaşadı ve düştü.