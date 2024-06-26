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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 14:42 Güncelleme 26 Haziran 2024, 16:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova temasları çerçevesinde Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ile görüştü.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 günlük resmi ziyaret için Polonya'nın başkenti Varşova'ya ulaştı. Varşova temaslarına başlayan Bakan Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Fidan Polonyalı mevkidaşı ile görüştü!

Görüşmede, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler, NATO'nun Avrupa kanadının güçlendirilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da görüşmede hazır bulundu.

KRİTİK TOPLANTI
Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

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