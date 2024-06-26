Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile görüştü





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 günlük resmi ziyaret için Polonya'nın başkenti Varşova'ya ulaştı. Varşova temaslarına başlayan Bakan Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler, NATO'nun Avrupa kanadının güçlendirilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konular ele alındı.