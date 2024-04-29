Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek

RUTTE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK İSTEMİŞTİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte 26 Nisan'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek NATO Genel Sekreteliği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istemişti.

"TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Vahdettin Köşkü'nde baş başa gerçekleştirilen görüşme sonrası Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, Rutte'yi ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek "Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü, İş Gücü Anlaşması'nın ise 60'ıncı yılını idrak ediyoruz. Böyle bir dönemde gerçekleşen ziyaret ikili ilişkilerimiz açısından ayrı bir anlam taşıyor." diye konuştu.