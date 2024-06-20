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NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekilmesiyle bu göreve talip olan tek kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı. Böylece Rutte'nin 1 Ekim'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den görevi devralacak kişi olması neredeyse kesinleşti.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 16:44 Güncelleme 20 Haziran 2024, 16:44
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi

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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekilmesiyle bu göreve talip olan tek kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus IohannisRomanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis


ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ RUTTE'Yİ DESTEKLEYECEĞİNİ DUYURDU
Romanya basınının Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberlere göre Iohannis, adaylıktan çekildiğini ve Rutte'yi destekleyeceğini duyurdu.

Böylece Rutte'nin 1 Ekim'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den görevi devralacak kişi olması neredeyse kesinleşti.

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. (12 Temmuz 2023)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. (12 Temmuz 2023)

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı. Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazansa da Macaristan, Slovakya ve Romanya, Rutte'nin adaylığını desteklemiyordu.

Hollanda Başbakanı Mark RutteHollanda Başbakanı Mark Rutte

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin NATO'nun Ukrayna planlarına katılmaması konusunda Stoltenberg'den güvence aldıktan sonra aynı talebi Rutte'ye de götürmüştü. Rutte'nin mektupla Macaristan'ın NATO çerçevesinde Ukrayna'ya herhangi bir askeri ya da mali yardımda bulunmak zorunda bırakılmayacağı konusunda teminat vermesinin ardından Orban da 18 Haziran'da Hollandalı siyasetçiye desteğini açıklamıştı.

Genel Sekreter Stoltenberg de aynı gün yaptığı açıklamada Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" aday olarak gördüğünü ifade etmişti.

RESMİ KARAR ABD'DE ALINACAK
Bu konudaki resmi karar, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesinde açıklanacak.

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ERDOĞAN DA ZİRVEYE KATILACAK
Başkan Erdoğan da 9-10-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek. Bu zirvede başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak ülkesi birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek.

GAZZE MASADA
Erdoğan'ın Biden ile yapacağı görüşmenin gündeminde ise terörle mücadele, ekonomik ilişkiler, F-16'lar ve Gazze gibi başlıklar olacak.

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