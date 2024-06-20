NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin NATO'nun Ukrayna planlarına katılmaması konusunda Stoltenberg'den güvence aldıktan sonra aynı talebi Rutte'ye de götürmüştü. Rutte'nin mektupla Macaristan'ın NATO çerçevesinde Ukrayna'ya herhangi bir askeri ya da mali yardımda bulunmak zorunda bırakılmayacağı konusunda teminat vermesinin ardından Orban da 18 Haziran'da Hollandalı siyasetçiye desteğini açıklamıştı.

Genel Sekreter Stoltenberg de aynı gün yaptığı açıklamada Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" aday olarak gördüğünü ifade etmişti.

RESMİ KARAR ABD'DE ALINACAK

Bu konudaki resmi karar, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesinde açıklanacak.

ERDOĞAN DA ZİRVEYE KATILACAK

Başkan Erdoğan da 9-10-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek. Bu zirvede başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak ülkesi birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek.

GAZZE MASADA

Erdoğan'ın Biden ile yapacağı görüşmenin gündeminde ise terörle mücadele, ekonomik ilişkiler, F-16'lar ve Gazze gibi başlıklar olacak.