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Terörün siyasi ayağı DEM! Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz terörist cenazesine katıldı

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, kırmızı kategoride olup geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen sözde sorumlu terörist Sultan Dağ'ın cenazesinde görüldü. Bu durum DEM partinin terörün siyasi ayağı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 11:23 Güncelleme 26 Haziran 2024, 11:32
Terörün siyasi ayağı DEM! Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz terörist cenazesine katıldı

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DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in kırmızı kategoride olup geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen sözde sorumlu terörist Sultan Dağ'ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

Terörün siyasi ayağı DEM!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Aydeniz, sosyal medya hesabından teröristin cenazesine katıldığı anları paylaştı.

TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI OLDUĞUNUN KANTI
Bu durum DEM partinin terörün siyasi ayağı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ANIZ YANGINLARI ÜZERİNDEN PROVOKASYONA SOYUNMUŞTU
PKK terör örgütü üyelerinin cenazesine katılan DEM'li Aydeniz, geçtiğimiz günlerde Mardin'de çıkan yangınla ilgili provokasyona soyunmuş ancak vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.

DEFOLUN GİDİN BURADAN
Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın faciasının ardından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangından dolayı vefat eden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği ilgiyi DEM'li vekiller hazmedemedi. Provokasyon girişiminde bulunarak ortalığı karıştırmaya çalışan DEM Paritli isimlere köylüler "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek çok sert tepki gösterdi.

KIRMIZI KATEGORİDE SULTAN DAĞ BATMAN'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Haziran'da 1'i kırmızı kategoride aranan, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sultan Dağ ile Zeynep Nibat'ın Batman kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-45" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TERÖRE BOZDOĞAN DARBESİ
Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında Bozdoğan-45 operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Teröre Bozdoğan-45 darbesi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleriyle J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temasın sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Etkisiz hale getirilen Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat'ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıklarının tespit edildiğini anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ, Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat teröristlerin, 29 Şubat 2016'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili merkez ilçesinde 7 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018'de Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018'de Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Aralık 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020'de Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi."

TERÖRE BAYRAM DARBESİ
Bakan Yerlikaya, bayram tatili süresince kahraman jandarma komandoları tarafından 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ, DURAKSAMAYACAĞIZ
Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığını, kahraman jandarmayı ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadesini kullandı.

Teröre Bozdoğan-45 darbesi

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