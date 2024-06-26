Google yetkilileri ile Dijital Telif Yasası görüşmelerinde ne yaşandı? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman detayları açıkladı: Tarihi bir adım

İşte Yayman'ın konuyla ilgili açıklamasından satır başları: Daha olumlu bir atmosfer oldu. Bir iletişim sağlandı. Bu çok önemliydi, değerliydi. İlk defa Google geldi, TBMM'ye. Tarihte bir ilkti, dedi ki 'biz bu konuyu konuşabiliriz.' Bu konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Tarihi bir adım. Bizim için küçük ama Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu. Ben çok olumlu bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim.

Ne görüşüldü tabi ki bunlar da çok önemli. Bu toplantının varlığı, tarafların yan yana gelmesi çok önemliydi. Doğru bir adım atıldığını çok önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Biz dinledik, Google tarafının diyaloğa açık olduğunu bu konularda tüm seçenekleri değerlendireceklerini, bizim hükümet olarak atmamız gereken birtakım adımlar var. Bunların başında 1952 tarihli fikir ve sanat eserleri kanununu yeniden güncellemek. Bu konuda bizim bir çalışmamız yok. Grup Başkanımız Abdullah Güler ile bir temas halindeyiz. O bu konuda hazırlık yapılması gerektiğinin farkında.

YASA ÇALIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Dün Bakan Ersoy biz hazırız dedi. Çalışmalarımızı başlatacağız dedi. Telif hakları genel müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Sonuçta birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Burada şunu dile getirmem lazım. Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü, başta gazeteciler televizyonlar olmak üzere burada bir emek hırsızlığı var. İçerikleri başkaları tarafından kullanılıyor hiçbir ücret ödemiyor. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz. Google'ın Avrupa ülkelerine yaptığı anlaşmalar var. Telif ücretleri ödeniyor. Türkiye'de de ücretleri ödemesi noktasında yaklaşımımız var.

Burada ortak bir akıl ile tüm tarafları bir araya getirdik, konuşuyoruz. İnşallah yeni yasama döneminde ekim ile beraber biz ödevimize çalışmış olacağız. Herkesin mutlu olacağı ve kazan kazan stratejisi ile bir hazırlık içerisindeyiz. NASIL BİR YAPTIRIM OLABİLECEK?

Biz meseleye baştan olumsuz yaklaşmıyoruz, yaptırım meselesi değil. Google tarafı doğru bir biçimde bu meselede asla olumsuz tutum içinde olmayacaklarını, Türkiye'deki yasal mevzuatın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini dile getirdiler.

Google biz kesinlikle karşıyız, noktasında itirazımız var demedi. Bu Türkiye'de yeni bir uygulama olacak. Biraz zor ama başlangıcı pozitif başlayan bir sürecin, yolun başındayız. Google'dan telife yeşil ışık TİKTOK İLE İLGİLİ ATILACAK ADIM OLACAK MI?

Bizim komisyonumuz TBMM'de en çok toplantı yapan komisyonlardan bir tanesi. Milletvekilleri TİKTOK'taki eleştirilerini dile getirdiler. Asla benimsemediklerini ifade ettiler. Biz komisyonumuz, hükümetimiz sansüre karşı, yasaklamalara karşı. TİKTOK'un kendisine çeki düzen vermek suretiyle bu içeriklerin yayınlanmadan önlenmesi konusunda topluluk kuralları diyoruz buna, bir sözleşme, topluluk kurallarının yeniden belirlenmesi gerekiyor. TBMM'de bir ilk! Google'a Meclis'te terleten sorular!