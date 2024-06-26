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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 47 ilde Narkoçelik-23 operasyonu! 445 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 47 ilde düzenlenen "Narkoçelik-23" operasyonlarında 445 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 17:09 Güncelleme 27 Haziran 2024, 01:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 47 ilde Narkoçelik-23 operasyonu! 445 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen Narkoçelik-23 operasyonların Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam ettiğini bildirdi.

445 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI
"Operasyonlarda, 304,5 kilogram uyuşturucu madde ve 96 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."

bilgilerini paylaşan Yerlikaya, operasyonlara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 912 ekip ve 1985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını belirtti.

Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

47 İLDE OPERASYON
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlar, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas'ta gerçekleşti.

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