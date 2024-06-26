İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 47 ilde Narkoçelik-23 operasyonu! 445 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen Narkoçelik-23 operasyonların Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam ettiğini bildirdi.