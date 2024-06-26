Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Gerçek gazetecilikle merdiven altı gazetecilik ayrılacak

Yayman, "Google, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez geldi. 'Biz bu konuyu konuşabiliriz' dediler. Bizim için küçük ama Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu" ifadelerini kullandı. AMAÇ EMEK HIRSIZLIĞINA NEŞTER!

Yayman, "Birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz" dedi.

İşte Yayman'ın konuyla ilgili açıklamasından satır başları: Daha olumlu bir atmosfer oldu. Bir iletişim sağlandı. Bu çok önemliydi, değerliydi. İlk defa Google geldi, TBMM'ye. Tarihte bir ilkti, dedi ki 'biz bu konuyu konuşabiliriz.' Bu konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Tarihi bir adım. Bizim için küçük ama Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu. Ben çok olumlu bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim.

Ne görüşüldü tabi ki bunlar da çok önemli. Bu toplantının varlığı, tarafların yan yana gelmesi çok önemliydi. Doğru bir adım atıldığını çok önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Biz dinledik, Google tarafının diyaloğa açık olduğunu bu konularda tüm seçenekleri değerlendireceklerini, bizim hükümet olarak atmamız gereken birtakım adımlar var. Bunların başında 1952 tarihli fikir ve sanat eserleri kanununu yeniden güncellemek. Bu konuda bizim bir çalışmamız yok. Grup Başkanımız Abdullah Güler ile bir temas halindeyiz. O bu konuda hazırlık yapılması gerektiğinin farkında.

YASA ÇALIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Dün Bakan Ersoy biz hazırız dedi. Çalışmalarımızı başlatacağız dedi. Telif hakları genel müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Sonuçta birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Burada şunu dile getirmem lazım. Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü, başta gazeteciler televizyonlar olmak üzere burada bir emek hırsızlığı var. İçerikleri başkaları tarafından kullanılıyor hiçbir ücret ödemiyor. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz. Google'ın Avrupa ülkelerine yaptığı anlaşmalar var. Telif ücretleri ödeniyor. Türkiye'de de ücretleri ödemesi noktasında yaklaşımımız var.