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Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ele alındı

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 21:33 Güncelleme 26 Haziran 2024, 22:03
Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ele alındı.

Söz konusu görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini de belirtti.''

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