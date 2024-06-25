İsrail'de IDF'de topyekün savaş paniği başladı. İsrail ordusu IDF'nin eski askerinden Albay Alon Eviatar, geçtiğimiz pazar günü 103FM kanalına verdiği mülakatta Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların bölgede topyekün bir savaşa dönüşebileceğini söyledi.

İSRAİLLİ ALBAY HAMAS'I İŞARET ETTİ

"Bence Hamas önümüzdeki günlerde ya da haftalarda birkaç önemli olaya işaret ediyor. En önemlisi, tüm taktiksel olayların ve tasfiyelerin ötesinde, Hamas'ın İsrail ve Hizbullah arasında gerçek bir savaş durumuna ulaşmayı hedeflediğini düşünüyorum." şeklinde konuşan Eviatar, İsrail'in korkularını açığa çıkardı.

"ORTA DOĞU SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Eviatar'ın açıklamaları IDF'de Hamas'a yönelik endişenin daha tavan yaptığını bir kez daha gösterdi. Eviatar, sözlerine "Orta Doğu savaşa hazırlanıyor. Hamas'ın bakış açısına göre onu Gazze'deki durumdan kurtaracak olan şey bu. Hamas'a göre Hizbullah'la yapılacak bir savaş IDF'nin Gazze'deki askeri harekatını Hamas'ın istediği şekilde sonlandıracaktır. Hamas için Hizbullah'la savaş İsrail'i kuzeyden de kuşatacaktır." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ HAZIRLIĞI MANŞETLERDE

İsrailli eski albay, Orta Doğu'nun savaşa hazırlandığını söyledi ve "Bu sabah Orta Doğu'daki manşetler savaş hazırlıklarıyla ilgili. Bunu Ürdün'den bile görüyorum. Arap medyasında ve Arap haber stüdyolarında ana söylem bu, herkes bundan bahsediyor. Bağlam, Arap devletlerinin savaş çemberine katılması değil, bunun gerçekleşebileceği duruma hazırlık" dedi.

Hamas'ın halk nezdindeki popülaritesinde herhangi bir azalma olmadığına dikkat çeken Eviatar, İsrail'in korkularını bir kez daha açıkça ortaya çıkardı.

LÜBNAN SINIRINDA HAREKETLİLİK

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Hiyam beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İSRAİL'DE SALDIRI TOPLANTISI

İsrail'de ordu komutanlarının, Lübnan'a saldırı için hazırlık seviyesinin artırılması konusunu görüştüğü bildirildi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve silahlı kuvvetlerdeki üst düzey komutanların, kuzey bölgesindeki komutanlarla ortak bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Adraee, görüşmede, kuzey bölgesindeki beldelerin korunmaya devam edilmesi, Lübnan'a saldırı hazırlığının artırılması, hava kuvvetleri ile kuzey komutanları arasındaki iş birliği konularının ele alındığını ifade etti.