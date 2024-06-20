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İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Aviv'den Lübnan'ı kana bulama planı: Nasrallah'tan GKRY'ye 'vururuz' tehdidi

Hizbullah'ın Demir Kubbe'yi aşıp Hayfa'ya drone sokması ve artan çatışmalara müteakip soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'da askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planları onayladı. Hizbullah ise "Savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA saldırılarına karşı güvende olamaz" resti çekti. Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail’in Lübnan’a olası bir saldırısında İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni hedef alacaklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:42 Güncelleme 20 Haziran 2024, 12:01
İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Aviv’den Lübnan’ı kana bulama planı: Nasrallah’tan GKRY’ye ’vururuz’ tehdidi

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Terör devleti İsrail, ABD ve Batılı bazı ülkelerin kesintisiz desteğiyle Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen siyonist saldırılarda 37 binden fazla Filistinli şehit oldu. Yaralı sayısının da 85 bin 523'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki katliamın yanı sıra İsrail - Lübnan sınırında da hareketli günler yaşanıyor.



İSRAİL'DEN LÜBNAN'A ASKERİ HAREKAT PLANI

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'da askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planları onayladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, geçtiğimiz gün Hizbullah'ı uyarmış, topyekûn bir savaşa girilip girilmeyeceğine yönelik kararı yakında alacaklarını dile getirmişti.



HİZBULLAH'TAN 'TOPYEKÜN SAVAŞ' AÇIKLAMASI: İSRAİL'DEKİ HİÇBİR YER GÜVENDE OLMAZ

Hizbullah ise İsrail'le topyekûn bir savaş peşinde olmadıklarını vurguladı. Ancak mecbur kalmaları halinde bu savaşın kendileri açısından "herhangi bir kuralı ve sınırı olmayacağı" yolunda bir uyarı yaptı.

Hizbullah lideri Nasrallah, "Biz savaş istemiyoruz ancak eğer böyle bir savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA saldırılarına karşı güvende olamaz" açıklamasında bulundu.



GÜNEY KIBRIS'A AÇIK TEHDİT

Nasrallah daha sonrasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni açık açık tehdit etti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısında İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs'ı hedef alacaklarını söyledi.

İsrail'in Güney Kıbrıs'ta sürekli askeri tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda Güney Kıbrıs'ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını kaydetti.



RUM YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Hizbullah'ın 'vururuz' tehdidi sonrası Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis'den açıklama geldi.

Hristodulidis, İsrail ve Hizbullah arasında taraf tutmadıklarını söylerken "Sorunun değil, çözümün parçasıyız" dedi ve Gazze'ye Güney Kıbrıs üzerinden insani yardımların gönderildiğini hatırlattı.

GKRY, İSRAİL'E HAVA SAHASINI AÇTI

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin geçmişte askeri tatbikatlarda İsrail'e hava sahasını kullandırdığı biliniyor.




HİZBULLAH DRONE İLE HAYFA'YA SIZDI! İSRAİL'E GÖZDAĞI

Hizbullah, geride bıraktığımız günlerde Demir Kubbe'yi aşıp İsrail'in Doğu Akdeniz kıyısındaki liman şehri Hayfa'ya drone sokarak Tel Aviv'e gözdağı vermişti.

9 dakikalık videoda Hayfa üzerinde uçan Hizbullah drone'u İsrail'in 25 km derinliğine girerek Hayfa Limanı'na sızdı.



Drone ile askeri hedefleri, yakıt depolarını, hava savunma bataryalarını, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemilerini görüntüleyen Hizbullah videoyu uluslararası kamuoyuyla paylaşmıştı.



İsrail'in en önemli liman kenti Hayfa'ya sızan ve açıkça askeri hedefleri gösteren video ile Hizbullah İsrail'e gözdağı verdi.

Hizbullah Demir Kubbe’yi yerle bir etti: Hayfa Limanı’nda dokuz dakikalık İHA görüntüsü! İsrail’den topyekün savaş tehdidiHizbullah Demir Kubbe’yi yerle bir etti: Hayfa Limanı’nda dokuz dakikalık İHA görüntüsü! İsrail’den topyekün savaş tehdidi

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İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Aviv’den Lübnan’ı kana bulama planı: Nasrallah’tan GKRY’ye ’vururuz’ tehdidi
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