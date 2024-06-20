İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Aviv’den Lübnan’ı kana bulama planı: Nasrallah’tan GKRY’ye ’vururuz’ tehdidi





HİZBULLAH'TAN 'TOPYEKÜN SAVAŞ' AÇIKLAMASI: İSRAİL'DEKİ HİÇBİR YER GÜVENDE OLMAZ



Hizbullah ise İsrail'le topyekûn bir savaş peşinde olmadıklarını vurguladı. Ancak mecbur kalmaları halinde bu savaşın kendileri açısından "herhangi bir kuralı ve sınırı olmayacağı" yolunda bir uyarı yaptı.



Hizbullah lideri Nasrallah, "Biz savaş istemiyoruz ancak eğer böyle bir savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA saldırılarına karşı güvende olamaz" açıklamasında bulundu.