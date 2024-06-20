İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Aviv’den Lübnan’ı kana bulama planı: Nasrallah’tan GKRY’ye ’vururuz’ tehdidi

Terör devleti İsrail
, ABD ve Batılı bazı ülkelerin kesintisiz desteğiyle Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen siyonist saldırılarda 37 binden fazla Filistinli şehit oldu. Yaralı sayısının da 85 bin 523'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze'deki katliamın yanı sıra İsrail - Lübnan sınırında da hareketli günler yaşanıyor.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A ASKERİ HAREKAT PLANI
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'da askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planları onayladı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, geçtiğimiz gün Hizbullah'ı uyarmış, topyekûn bir savaşa girilip girilmeyeceğine yönelik kararı yakında alacaklarını dile getirmişti.
HİZBULLAH'TAN 'TOPYEKÜN SAVAŞ' AÇIKLAMASI: İSRAİL'DEKİ HİÇBİR YER GÜVENDE OLMAZ
Hizbullah ise İsrail'le topyekûn bir savaş peşinde olmadıklarını vurguladı. Ancak mecbur kalmaları halinde bu savaşın kendileri açısından "herhangi bir kuralı ve sınırı olmayacağı" yolunda bir uyarı yaptı.
Hizbullah lideri Nasrallah, "Biz savaş istemiyoruz ancak eğer böyle bir savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA saldırılarına karşı güvende olamaz" açıklamasında bulundu.