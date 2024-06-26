SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır ve Mardin'deki yangında provokasyona soyunan DEM'lilere sert tepki: "Bunun adı siyasi nebbaşlıktır"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nda çıkan anız yangınlarıyla ilgili bölgede provokasyona soyunan DEM Partililere sert tepki gösteren Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın ama bunun adı siyasi nebbaşlıktır." dedi. Erdoğan, Portekiz maçından sonra TBMM'de görev alan eski ve sabıkalı DEM'li milletvekili Ferhat Encü'nün "yaşasın Portekiz" mesajını sosyal medya hesabından paylaşmasını, "Bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir." dedi. Erdoğan, bugün Çekya karşısında kader maçına çıkacak A Milli Takım'a başarılar diledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 13:53 Güncelleme 26 Haziran 2024, 13:53
Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır ve Mardin’deki yangında provokasyona soyunan DEM’lilere sert tepki: Bunun adı siyasi nebbaşlıktır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nda çıkan anız yangınlarıyla ilgili bölgede provokasyona soyunan DEM Partililere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın ama bunun adı siyasi nebbaşlıktır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan DEM'lilere sert tepki: "Bunun adı siyasi nebbaşlıktır"



Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



DEM'Lİ ENCÜ'YE PORTEKİZ TEPKİSİ: KANSIZLAR
Erdoğan, Portekiz maçından sonra TBMM'de görev alan eski ve sabıkalı DEM'li milletvekili Ferhat Encü'nün "yaşasın Portekiz" mesajını sosyal medya hesabından paylaşmasını, "Bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir." dedi.

Terörün siyasi ayağı DEM Partililerin bölgede gerçekleştirdiği provokasyonla ilgili konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nda çıkan anız yangını milletçe hepimizin yüreğini yakmıştır. Rüzgarın da etkisiyle çok kısa sürede geniş bir bölgeye yayılan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Mardinli ve Diyarbakırlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimizin ilgili tüm kurumları ilk andan itibaren yangını söndürmek için seferber olmuş, yangına müdahale noktasında gereken neyse yapılmıştır. Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olmasına ve bunlar görevlerini yapmamalarına rağmen bakanlığımız ve il valilerimiz olaya süratle vaziyet etmişlerdir. Yaraların sarılması, oluşan zararın telafi edilmesiyle ilgili gerekli süreçler devam etmektedir. Acil yardım ödeneğiyle devletimiz madde destek sağlamaya başlamıştır."



"Adli ve idari tahkikat neticesinde yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ortaya konacaktır. Hal böyleyken 15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Öyle bir siyasi fırsatçılıkla karşı karşıyayız ki biz bunları konuşmaya icap ediyoruz. Bir taraftan devletimiz tüm kurumlarıyla hava ve kara araçlarıyla yangını söndürmek için adeta canını dişine takarak çalışıyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı siyasi nebbaşlıktır. Milletin acısını, sıkıntısını, yürek yangınını istismar etmektir. Mardin'deki taziye evinde DEM Partili provokatörlerin sergilediği kepazelik ise bunların milletin değerlerinden nasıl yoksun olduğunu göstermiştir. Mardin valimizin ve yangında yakınlarını yitiren ev sahiplerinin basiretli ve soğuk kanlı tavrı çok çirkin bir provokasyonun önüne geçmiştir."

"Bunların aslında kimin vekili olduğu, sadece başımıza gelen felaketlerde değil aynı zamanda milletçe birleştiğimiz spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. 85 milyonun kenetlendiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz maçı sonrasında bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir."

"Ama ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin birliğini bozamayacaklar. Ne kadar çirkefleşseler de, toplumsal bağrışımıza kast edemeyecekler. AK Parti olarak Kandil'in ayak takımına azılı ve kadrolu militanlarına meydanı bırakmadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da bırakmayacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatmayı sürdüreceğiz."

"A Milli Futbol Takımı'mız Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptı. Portekiz karşısında maalesef hiç hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Millilerimiz bu akşam Çekya karşısında inşallah 85 milyonu gururlandıracak tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Arslanlarımıza Çekya maçında şimdiden başarılar diliyor, rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak dualarımızda A Milli Futbol Takımı'mızın yanında olacağız."

Arda oynayacak mı? İşte Türkiye'nin Çekya maçı 11'i

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Haseke’den Kandil’e günlük 150 bin varillik petrol ağı! PKK’ya ’teröristan’ hayali kurduran milyarlarca dolarlık finansman
Vakıf Katılım
NATO onayladı: Yeni genel sekreter Mark Rutte! İlk açıklama geldi: Sabırsızlıkla bekliyorum | Başkan Erdoğan’dan tebrik
SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar değişiyor! Temmuz’da en düşük...
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Sevil Çetinkaya parası yüzünden mi katledildi! Astral seyahat detayı hayrete düşürdü! Yayın sonrası polise Müge Anlı’yı şikayet etti kaçtı! Müge Anlı: Gerçekten gözyaşım şuramda
Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya uyarı: Netanyahu denen ruh hastasının esiri oldunuz | İslam dünyasına çağrı | Lübnan mesajı
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi: Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor
Asgari ücrete noktayı koydu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekliye refah payı mesajı
ABD Dışişleri’nden itiraf raporu: YPG/PKK Kandil’e çocuk kaçırıyor! Terör örgütüne darbe Türkiye’den
SON DAKİKA