"Yeni hançeri kime batıralım" yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun gündemi tüzük kurultayı: "Özel'e karşı imza toplayacaklar" iddiası

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu
ve Kemal Kılıçdaroğlu
arasındaki görüşmeyi "Yeni Hançer" yemeği"
olarak tanımladı.
"YENİ HANÇERİ KİME BATIRALIM" YEMEĞİ
İmamoğlu - Kılıçdaroğlu ikilisinin Özgür Özel
'in attığı normalleşme adımlarından rahatsız olduğunun altını çizen Mahmut Övür, "O yemekte ne konuşulacak, neyin pazarlığı yapılacak şimdilik meçhul. Ama daha şimdiden "siyasi" yanı öne çıkan bir yemek olacağı çok açık. Yıllar önce (1973) dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yabancı misyon şeflerine verdiği bir yemek, Hasan Cemal imzasıyla tarihe "Ekose etekli levrek" olarak geçmişti. Sanıyorum bu yemek de yenilenlerden çok "yeni hançer"in kime yöneleceği yanıyla tarihe geçecek"
şeklinde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu
EYLÜLDEKİ TÜZÜK KURULTAYI VE İMAMOĞLU - KILIÇDAROĞLU - ÖZDİL'İN MANİDAR ÇIKIŞLARI
CHP
'nin eylüldeki tüzük kurultayının çok şeye gebe olduğunu söyleyen Övür, İmamoğlu - Kılıçdaroğlu-Yılmaz Özdil'in zamanlaması manidar adımlarına dikkat çekti.
Bilindiği üzere Özdil, son günlerde Özgür Özel
'i hedef alan paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu
"TÜZÜK KURULTAYINI KONUŞACAKLAR"
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise Ekrem İmamoğlu
ve Kemal Kılıçdaroğlu
ikilisinin yemekte yaklaşan tüzük kurultayını konuşacaklarını dile getirdi.
"ÖZEL'İ DEVİRMEYE KARAR VERİRLERSE İMZA TOPLAMA SÜRECİ BAŞLATACAKLAR"
Özgür Özel
'in 'normalleşme' sürecinde ön plana çıkması sonrası Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'güç birliği' yapmak için harekete geçtiğini savunan Selvi, "Yemekte eylül ayında yapılacak olan tüzüklü kurultayın seçimli kurultay olması için imza toplanması konusu ele alınacak. Özgür Özel
'i devirmeye karar verirlerse imza toplama sürecini başlatacaklar" dedi.
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu
"CHP'DE TAŞLAR YERİNDEN OYNAMAYA BAŞLADI"
Selvi şu ifadeleri kullandı;
İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olması modeli üzerinde duruluyor ama İmamoğlu bunu ister mi? Kılıçdaroğlu, 'Ben CHP Genel Başkanı olayım seni cumhurbaşkanı adayı ilan edeyim' diye söz verir mi? Özel'in karşı hamlesi ne olur, bunlar henüz belli değil.
Ama CHP'de taşlar yerinden oynamaya başladı.
TAKVİM MANŞETİ ATTI: "DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR" OYUNU
TAKVİM, CHP'deki iç hareketliliği "Düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu başlığıyla manşetine taşımış, "Kılıçdaroğlu hançer yediği Ekrem İmamoğlu'nun masasına oturacak mı?" sorusunu yöneltmişti.