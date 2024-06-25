"Yeni hançeri kime batıralım" yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun gündemi tüzük kurultayı: "Özel'e karşı imza toplayacaklar" iddiası

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu



İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olması modeli üzerinde duruluyor ama İmamoğlu bunu ister mi? Kılıçdaroğlu, 'Ben CHP Genel Başkanı olayım seni cumhurbaşkanı adayı ilan edeyim' diye söz verir mi? Özel'in karşı hamlesi ne olur, bunlar henüz belli değil.



Ama CHP'de taşlar yerinden oynamaya başladı.