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"Yeni hançeri kime batıralım" yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun gündemi tüzük kurultayı: "Özel'e karşı imza toplayacaklar" iddiası

CHP'deki iç hareketlilik siyaset kulislerini hareketlendirdi. Özgür Özel'e karşı adım atacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki muhabbet 'hançer'den 'dostaneye' evrildi. İkilinin Ankara'da görüşeceği kesinleşirken yaklaşan tüzük kurultayını masaya yatıracakları konuşuluyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin "Bu yemek de yenilenlerden çok "yeni hançer"in kime yöneleceği yanıyla tarihe geçecek" satırlarını kaleme aldı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise "Özel'i devirmeye karar verirlerse imza süreci başlatacaklar" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 09:20 Güncelleme 25 Haziran 2024, 09:26
Yeni hançeri kime batıralım yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun gündemi tüzük kurultayı: Özel’e karşı imza toplayacaklar iddiası

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) eylül ayında yapılacak tüzük kurultayı öncesi iç hareketlilik sürüyor.

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e karşı adım atacağı siyaset kulislerinde yankılanırken ikilinin görüşme yapacağı kesinleşti.
Ekrem İmamoğlu ve Kemal KılıçdaroğluEkrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu

'HANÇER'DEN 'DOSTANE'YE EVRİLEN MUHABBET

İmamoğlu'nun bu görüşmeyi 'dost muhabbeti' olarak tanımlaması dikkatlerden kaçmazken; 'hançer'den 'dostane'ye evrilen muhabbet Özgür Özel'e karşı adım atılacağı yönündeki iddiaları da kuvvetlendirdi.
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"KILIÇDAROĞLU KENDİ ELİYLE HANÇERCİSİNİ Mİ AKLAYACAK?"

'Hançerci' imajından kurtulmak isteyen İmamoğlu, "Kendisiyle (Kılıçdaroğlu) telefonda konuşur, karar verir, sizlere de haber vermeden yemeğimizi yer, sohbet ederiz" diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu ve Kemal KılıçdaroğluEkrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu

Tam da bu noktada "Kılıçdaroğlu kendi eliyle hançercisini mi aklayacak?" sorusu önem kazandı.


BULUŞTUKLARI ORTAK NOKTA: 'ANORMALLEŞME'

İkiliyi buluşturan ortak paydanın ise Özgür Özel'in attığı normalleşme adımları ve Türk siyasetinde pozitif eğilime giren iklimden duyulan rahatsızlık olduğu konuşuluyor.

Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu da siyasetteki normalleşmenin karşısında konumlanmış, Başkan Erdoğan ile Özgür Özel'in yapacağı görüşme öncesi "Saray'la müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımını yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun da 'normalleşme' adımları atan Özel'in pekişen otoritesinden ve 'Genel Başkan' rolünden huzursuz olduğu söyleniyor.
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğluÖzgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi "Yeni Hançer" yemeği" olarak tanımladı.

"YENİ HANÇERİ KİME BATIRALIM" YEMEĞİ

İmamoğlu - Kılıçdaroğlu ikilisinin Özgür Özel'in attığı normalleşme adımlarından rahatsız olduğunun altını çizen Mahmut Övür, "O yemekte ne konuşulacak, neyin pazarlığı yapılacak şimdilik meçhul. Ama daha şimdiden "siyasi" yanı öne çıkan bir yemek olacağı çok açık. Yıllar önce (1973) dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yabancı misyon şeflerine verdiği bir yemek, Hasan Cemal imzasıyla tarihe "Ekose etekli levrek" olarak geçmişti. Sanıyorum bu yemek de yenilenlerden çok "yeni hançer"in kime yöneleceği yanıyla tarihe geçecek" şeklinde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğluKemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu

EYLÜLDEKİ TÜZÜK KURULTAYI VE İMAMOĞLU - KILIÇDAROĞLU - ÖZDİL'İN MANİDAR ÇIKIŞLARI

CHP'nin eylüldeki tüzük kurultayının çok şeye gebe olduğunu söyleyen Övür, İmamoğlu - Kılıçdaroğlu-Yılmaz Özdil'in zamanlaması manidar adımlarına dikkat çekti.

Bilindiği üzere Özdil, son günlerde Özgür Özel'i hedef alan paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.
Ekrem İmamoğlu ve Kemal KılıçdaroğluEkrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu

"TÜZÜK KURULTAYINI KONUŞACAKLAR"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ikilisinin yemekte yaklaşan tüzük kurultayını konuşacaklarını dile getirdi.

"ÖZEL'İ DEVİRMEYE KARAR VERİRLERSE İMZA TOPLAMA SÜRECİ BAŞLATACAKLAR"

Özgür Özel'in 'normalleşme' sürecinde ön plana çıkması sonrası Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'güç birliği' yapmak için harekete geçtiğini savunan Selvi, "Yemekte eylül ayında yapılacak olan tüzüklü kurultayın seçimli kurultay olması için imza toplanması konusu ele alınacak. Özgür Özel'i devirmeye karar verirlerse imza toplama sürecini başlatacaklar" dedi.
Ekrem İmamoğlu ve Kemal KılıçdaroğluEkrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu

"CHP'DE TAŞLAR YERİNDEN OYNAMAYA BAŞLADI"

Selvi şu ifadeleri kullandı;


İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olması modeli üzerinde duruluyor ama İmamoğlu bunu ister mi? Kılıçdaroğlu, 'Ben CHP Genel Başkanı olayım seni cumhurbaşkanı adayı ilan edeyim' diye söz verir mi? Özel'in karşı hamlesi ne olur, bunlar henüz belli değil.

Ama CHP'de taşlar yerinden oynamaya başladı.

CHPde düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlunun yemeğini yiyecek mi?CHPde düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlunun yemeğini yiyecek mi?


TAKVİM MANŞETİ ATTI: "DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR" OYUNU

TAKVİM, CHP'deki iç hareketliliği "Düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu başlığıyla manşetine taşımış, "Kılıçdaroğlu hançer yediği Ekrem İmamoğlu'nun masasına oturacak mı?" sorusunu yöneltmişti.

Hançerden dostaneye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlunun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunuHançerden dostaneye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlunun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu


"NORMALLEŞME SANCISI"

İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinin kesinleşmesini "Hançer'den 'dostane'ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım 'düşmanımın düşmanı dostumdur' oyunu" başlığı ve "NORMALLEŞME SANCISI" manşetiyle okurlarına duyurmuştu.


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