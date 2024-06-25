Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin kız kardeşi katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.