SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti!

Katil İsrail Gazze'deki saldırılarına aralıksız devam ediyor. Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na saldıran İsrail ordusu, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişiyi katletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 09:38 Güncelleme 25 Haziran 2024, 10:01
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin kız kardeşi katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Katil İsrail Gazze'deki saldırılarına aralıksız devam ediyor.



KATİL İSRAİL 10 KİŞİYİ KATLETTİ
İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

ARALARINDA HENİYYE'NİN KARDEŞİ DE VAR
Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

3 OĞLU VE 4 TORUNU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunun şahadet haberini aldı!

Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

3 oğlu 4 torunu can verdi!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yeni hançeri kime batıralım yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Özel’e karşı imza toplayacak iddiası: Bonus Mansur Yavaş...
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Dijital telif şart! Google masada...
Türk Telekom
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin kız kardeşi katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti!
WikiLeaks davasında flaş gelişme: ABD’nin askeri bilgilerini ifşalayan Julian Assange serbest kaldı! Esaretin bedeli ne olacak?
Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar’da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor?
AK Parti’de yerelde bayrak değişimi! Başkan Erdoğan işaret etmişti! 7 il başkanı değişti! Hangi illerde kim görevlendirildi?
Irak 8 aşamalı planı duyurdu! Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemler devreye alınıyor
TL’ye geçiş tam gaz devam ediyor! 10 trilyon sınırı aşıldı
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
A Milli Takımımız’ın 3 eski oyuncusu Çekya maçını masaya yatırdı: Hak eden formayı giysin, artık maceraya girilmesin!
Deniz Akkaya’dan yeni bomba: Evime girmeye çalıştılar! Görüntüleri yayımladı! Kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etti! Çocuk kabul etmiyorum mesajı tepki topladı!
HAVA DURUMU | Aşırı sıcaklara hazır olun! Meteoroloji o güne işaret etti! 41 dereceyi göreceğiz | 25 Haziran 2024 hava durumu
Tarihi zirve hazırlığı sürüyor! Kremlin’den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
SON DAKİKA