Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin kız kardeşi katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti!

Katil İsrail Gazze'deki saldırılarına aralıksız devam ediyor.
Katil İsrail Gazze'deki saldırılarına aralıksız devam ediyor.
KATİL İSRAİL 10 KİŞİYİ KATLETTİ
İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
ARALARINDA HENİYYE'NİN KARDEŞİ DE VAR
Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.
3 OĞLU VE 4 TORUNU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.
Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.