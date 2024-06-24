4 kişinin öldüğü katliam anbean kamerada! Cani damat babasıyla yakalandı

Adana'da kan donduran bir vahşet yaşandı.
Olay cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi.
Adana'da kan donduran bir vahşet yaşandı.
Olay cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi.
Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi.
TÜM AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI
Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz'i babasına göstermedi. Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. "Bana çocuğumu neden göstermiyorsun?" diyerek tartışmaya başlayan Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran'ı, daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.'ye kurşun yağdırdı.
BEBEĞİNİ ALIP KAÇTI
4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
KAMERAYA ANBEAN YANSIDI
Hakim A.'nın cinayeti işlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin "Hakim yapma" diye bağırdığı, bu sırada Hakim A.'nın otomobiline gidip silahını doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş ettiği görüldü.
DAMAT YAKALANDI
Her yerde aranan zanlı Hakim A. ve babası Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ve babası yakalandı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü