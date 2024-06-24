Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP Genel Başkanı Özgür Özel
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
CHP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yapacağı görüşmede süreç Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı iade-i ziyarette gelişti.
"EKONOMİDE POPÜLİZME YER YOK, PROGRAMA SADIK KALINACAK"
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ekonomide popülizme müsaade etmeyeceklerini, enflasyonu düşürmek için açıklanan ekonomi programına sadık kalacaklarını söyledi.
"Arzu ederseniz Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek sizi bilgilendirebilir" mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Gelişmeye müteakip CHP lideri Özgür Özel, CHP'li üç ekonomi kurmayının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ziyaret edeceğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan
CHP HEYETİ İLE GÖRÜŞEN DİĞER BAKANLAR
Daha önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki CHP'deki ilgili genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelmişti.