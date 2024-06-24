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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 'normalleşme' zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında cereyan eden normalleşme adımları kabine ve CHP heyeti arasında sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomi politikaları ve yeni vergi paketinin masada olması bekleniyor. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan'ın Özgür Özel'le yaptığı görüşmede "Ekonomide popüzlime yer yok, programa sadık kalınacak" minvalinde verdiği mesajlar sonrası CHP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ziyaret edeceği süreç gelişmişti.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:05 Güncelleme 24 Haziran 2024, 10:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabulüyle başlayan daha sonrasında CHP Genel Merkezi'ne yapılan iade-i ziyaretle devam eden siyasetteki pozitif iklim sürüyor.

HAZİNE'DE 'NORMALLEŞME' ZİRVESİ

Siyasetteki normalleşme adımlarının tezahürü olarak bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP heyetini kapıda karşıladıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP heyetini kapıda karşıladı


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi.

Heyette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın KaratepeCHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

EKONOMİ POLİTİKALARI VE YENİ VERGİ PAKETİ MASADA

Görüşmede Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi politikalarına ilişkin CHP heyetine bilgilendirme yapacak. Yeni vergi paketinin de önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin ise asgari ücretten emekli aylıklarına kadar bir çok alanda iyileştirmeye yönelik kaynak önerilerini ileteceği konuşuluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelBaşkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP Genel Başkanı Özgür Özel

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

CHP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yapacağı görüşmede süreç Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı iade-i ziyarette gelişti.

"EKONOMİDE POPÜLİZME YER YOK, PROGRAMA SADIK KALINACAK"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ekonomide popülizme müsaade etmeyeceklerini, enflasyonu düşürmek için açıklanan ekonomi programına sadık kalacaklarını söyledi.

"Arzu ederseniz Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek sizi bilgilendirebilir" mesajı verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelBaşkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Gelişmeye müteakip CHP lideri Özgür Özel, CHP'li üç ekonomi kurmayının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ziyaret edeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakanİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

CHP HEYETİ İLE GÖRÜŞEN DİĞER BAKANLAR

Daha önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki CHP'deki ilgili genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelmişti.

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