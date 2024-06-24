Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabulüyle başlayan daha sonrasında CHP Genel Merkezi'ne yapılan iade-i ziyaretle devam eden siyasetteki pozitif iklim sürüyor.



HAZİNE'DE 'NORMALLEŞME' ZİRVESİ



Siyasetteki normalleşme adımlarının tezahürü olarak bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP heyetini kapıda karşıladı





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi.



Heyette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de yer aldı.