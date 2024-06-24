DEM Partili 9 eş başkana yurt dışı yasağı! İşte o isimler

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Partili 9 belediye eş başkanının pasaportuna tedbir kararı konuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "genel güvenlik" gerekçesi talebi üzerine tedbir kararı konulduğu belirtilen kararın valilikler tarafından eş başkanlara iletildiği bildirildi.
Pasaportuna tedbir konulan eş başkanların 7'si Diyarbakır'dan, 1'i Mardin'den 1'i de Mersin'den.
HANGİ DEM'Lİ İSİMLERE YURT DIŞI YASAĞI VERİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre pasaportlarına tedbir kararı konulan eş başkanlar şunlar:
Serra Bucak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak