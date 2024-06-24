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DEM Partili 9 eş başkana yurt dışı yasağı! İşte o isimler

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Partili 9 belediye eş başkanına yurt dışı yasağı getirildi. Pasaportuna tedbir konulan DEM'li isimlerin arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak da yer alıyor. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:49 Güncelleme 24 Haziran 2024, 17:15
DEM Partili 9 eş başkana yurt dışı yasağı! İşte o isimler

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Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Partili 9 belediye eş başkanının pasaportuna tedbir kararı konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "genel güvenlik" gerekçesi talebi üzerine tedbir kararı konulduğu belirtilen kararın valilikler tarafından eş başkanlara iletildiği bildirildi.

Pasaportuna tedbir konulan eş başkanların 7'si Diyarbakır'dan, 1'i Mardin'den 1'i de Mersin'den.

HANGİ DEM'Lİ İSİMLERE YURT DIŞI YASAĞI VERİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre pasaportlarına tedbir kararı konulan eş başkanlar şunlar:

Serra BucakSerra Bucak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak

Hacı AkenginHacı Akengin

Dicle Belediye Eş Başkanı Hacı Akengin

Berivan Gülşen SincarBerivan Gülşen Sincar

Kayapınar Belediye Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar

Şiyar GüldikenŞiyar Güldiken

Ergani Belediye Eş Başkanı Şiyar Güldiken

Siraç ÇelikSiraç Çelik

Bağlar Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik

Semra AkyüzSemra Akyüz

Çınar Belediye Eş Başkanı Semra Akyüz

Sevim BiçiciSevim Biçici

Silvan Belediye Eş Başkanı Sevim Biçici

Mehmet Ali AmakMehmet Ali Amak

Artuklu Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Amak

Akdeniz Belediye Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız.

Hoşyar SarıyıldızHoşyar Sarıyıldız

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