HDPKK’lı eski vekilden alçak paylaşım! Hainliğini afişe etti: Türkiye’nin mağlubiyetine sevindi, Portekiz’e destek verdi

EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan 'ı 3-1'lik skorla yenen A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz 'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

ALÇAK PAYLAŞIM

HDPKK'lı eski vekil Ferhat Encü Türkiye'nin Portekiz ile yaptığı maç sırasında sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu. Ferhat Encü Portekiz'e destek verdiğini ilan etti.