HDPKK’lı eski vekilden alçak paylaşım! Hainliğini afişe etti: Türkiye’nin mağlubiyetine sevindi, Portekiz’e destek verdi

EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla yenen A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.
EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla yenen A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.
ALÇAK PAYLAŞIM
HDPKK'lı eski vekil Ferhat Encü Türkiye'nin Portekiz ile yaptığı maç sırasında sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu. Ferhat Encü Portekiz'e destek verdiğini ilan etti.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Ferhat Encü'ye sosyal medyadan büyük tepki gelirken, Encü aynı tavrına diğer paylaşımlarıyla da devam ederek Türk Milli Takımı'nın yenilgisine sevindiğini gözler önüne serdi.
HDPKK'LI FERHAT ENCÜ'NÜN KİRLİ SİCİLİ
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giyen ve vekilliği düşürülen HDPKK'lı Ferhat Encü'nün PKK kamplarında eğitim aldığı da ortaya çıkmıştı.