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Kafa dinlemek isteyenlere müjde! Tatil yapılacak en sakin yerler listelendi! Türkiye'nin kalabalıktan uzak en güzel tatil yerleri...

Gürültü ve kalabalıktan uzak, huzurlu bir tatil arayışı içinde olanlar için Türkiye'nin dört bir yanı keşfedilmemiş sakin ve doğal güzelliklerle dolu rotalar sunuyor. İşte Türkiye'nin huzur dolu ve en sakin tatil destinasyonları...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:48 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:48
Kafa dinlemek isteyenlere müjde! Tatil yapılacak en sakin yerler listelendi! Türkiye’nin kalabalıktan uzak en güzel tatil yerleri...

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Huzur dolu ve sakin bir tatil arayanlar için Türkiye'de keşfedilecek pek çok sessiz köşe bulunuyor. İşte kalabalıktan uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için en ideal tatil rotaları...

GüzelçamlıGüzelçamlı

Assos, Çanakkale

Assos, sakinliği ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir balıkçı köyü. Tarihi Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı ile kültürel zenginlik sunarken, Kadırga Koyu ve Assos Liman gibi plajlarıyla denizin tadını çıkarabilirsiniz. Glamping tesisleri ve butik otelleriyle huzurlu bir konaklama deneyimi sunan Assos, her mevsim keyifli bir tatil için ideal.

AssosAssos

Sinop

Ülkemizin en kuzey ucu Sinop, doğa ve deniz tatili arayanlar için mükemmel bir seçenek. Hamsilos Koyu, Erfelek Şelaleleri ve İnceburun Deniz Feneri gibi doğal güzellikleri keşfederek huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz. Sinop mantısı ve nokul gibi yerel lezzetleri denemeyi unutmayın.

SinopSinop

Mazı Köyü, Bodrum

Mazı Köyü, Bodrum'un kalabalığından uzaklaşarak sakin bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir yer. Hurma Koyu ve Çakılyalı Koyu'nda denizin tadını çıkarabilir, uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle rahat bir tatil geçirebilirsiniz. Mazı'da konaklarken Bodrum merkeze de kolayca ulaşabilirsiniz.

Mazı KöyüMazı Köyü

Seferihisar, İzmir

Türkiye'nin ilk sakin şehri (Cittaslow) olan Seferihisar, özellikle Sığacık mahallesiyle dikkat çekiyor. Teos Antik Kenti, Sığacık Kalesi ve Kaleiçi Pazarı gibi yerleri gezebilir, Akkum Plajı ve Akarca Plajı'nda denize girebilirsiniz. Seferihisar, huzurlu ve kültürel bir tatil için mükemmel bir seçenek.

SeferihisarSeferihisar

Bördübet, Marmaris

Marmaris'e yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki Bördübet, doğa ile iç içe sakin bir tatil arayanlar için ideal. Çam ormanları arasındaki nehirde kano yapabilir, plajda dinlenebilir ve Ege mutfağının lezzetlerini tadabilirsiniz. Bördübet, sessiz ve huzurlu bir kaçış noktasıdır.

BördübetBördübet

Kaz Dağları, Balıkesir

Kaz Dağları, temiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü. Kazdağı Milli Parkı ve Şahindere Kanyonu'nu ziyaret edebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve termal tesislerde dinlenebilirsiniz. Ayrıca Ayvalık'ta Ayvalık tostu ve Susurluk ayranı gibi yerel lezzetleri deneyebilirsiniz.

Kaz DağlarıKaz Dağları

Akyaka, Muğla

Akyaka, Muğla'nın Ula ilçesinde yer alan sakin ve rüzgarlı bir tatil beldesi. Azmak Nehri kenarındaki mekanlarda kahvaltı edebilir, Halk Plajı, Çınar Plajı ve Akbük Plajı'nda denize girebilirsiniz. Ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle Akyaka, huzurlu bir tatil için ideal.

Akyaka Akyaka

Yuvacık, Kocaeli

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık, doğal güzellikleriyle öne çıkan sakin bir tatil destinasyonu. Yuvacık Gölü çevresinde yürüyüş yapabilir, piknik alanlarında sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilir ve dere kenarındaki alabalık tesislerinde lezzetli yemekler yiyebilirsiniz.

YuvacıkYuvacık

Dalyan, Muğla

Dalyan, sessiz ve sakin atmosferiyle öne çıkan bir tatil beldesi. İztuzu Plajı'nda caretta carettaları görebilir, tekne turlarıyla doğal güzellikleri keşfedebilir ve çamur banyoları yapabilirsiniz. Yuvarlakçay, Kaunos Antik Kenti ve Likya Kaya Mezarları da görülmesi gereken yerler arasında.

DalyanDalyan

Özdere, İzmir

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere, doğal güzellikleri ve sakinliğiyle bilinir. Çıfıt Kalesi, Kalemlik Milli Parkı ve Çukuraltı Plajı gibi yerleri ziyaret edebilir, denizin ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle her bütçeye hitap eder.

ÖzdereÖzdere

Güzelçamlı, Aydın

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı, henüz keşfedilmemiş sakin tatil rotalarından biridir. Zeus Mağarası, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi yerleri gezebilir, masmavi denizin tadını çıkarabilirsiniz. Bölgedeki pidecilerde lezzetli pide yemeyi unutmayın.

GüzelçamlıGüzelçamlı

İğneada, Kırklareli

Trakya sahilinde yer alan İğneada, longoz ormanları ve masmavi deniziyle dikkat çeker. Kampçılık ve glamping için ideal olan bu beldede, Longoz Ormanları Milli Parkı, Mert Gölü ve İğneada Plajı'nı ziyaret edebilirsiniz. Sakin bir tatil için mükemmel bir kaçış noktasıdır.

İğneadaİğneada

Kabak Koyu, Fethiye

Likya Yolu üzerinde yer alan Kabak Koyu, dağlarla çevrili derin bir vadide bulunur. Kamp yapabilir, bol bol yüzebilir ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Kelebekler Vadisi, Babadağ ve Ölüdeniz gibi yerlere de yakın olan Kabak Koyu, huzurlu ve doğal bir tatil sunar.

Kabak KoyuKabak Koyu

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