Kafa dinlemek isteyenlere müjde! Tatil yapılacak en sakin yerler listelendi! Türkiye’nin kalabalıktan uzak en güzel tatil yerleri...

Sinop Mazı Köyü, Bodrum Mazı Köyü, Bodrum'un kalabalığından uzaklaşarak sakin bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir yer. Hurma Koyu ve Çakılyalı Koyu'nda denizin tadını çıkarabilir, uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle rahat bir tatil geçirebilirsiniz. Mazı'da konaklarken Bodrum merkeze de kolayca ulaşabilirsiniz.

Mazı Köyü Seferihisar, İzmir Türkiye'nin ilk sakin şehri (Cittaslow) olan Seferihisar, özellikle Sığacık mahallesiyle dikkat çekiyor. Teos Antik Kenti, Sığacık Kalesi ve Kaleiçi Pazarı gibi yerleri gezebilir, Akkum Plajı ve Akarca Plajı'nda denize girebilirsiniz. Seferihisar, huzurlu ve kültürel bir tatil için mükemmel bir seçenek.

Seferihisar Bördübet, Marmaris Marmaris'e yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki Bördübet, doğa ile iç içe sakin bir tatil arayanlar için ideal. Çam ormanları arasındaki nehirde kano yapabilir, plajda dinlenebilir ve Ege mutfağının lezzetlerini tadabilirsiniz. Bördübet, sessiz ve huzurlu bir kaçış noktasıdır.

Bördübet Kaz Dağları, Balıkesir Kaz Dağları, temiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü. Kazdağı Milli Parkı ve Şahindere Kanyonu'nu ziyaret edebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve termal tesislerde dinlenebilirsiniz. Ayrıca Ayvalık'ta Ayvalık tostu ve Susurluk ayranı gibi yerel lezzetleri deneyebilirsiniz.