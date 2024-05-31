HDP’li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı! FETÖ taktiği tutmadı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli polis ekipleri, bu sabah saat 06.00'da bir kadının hareketlerinden şüphelendi.

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar , kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Bosna Hersek 'e kaçmak isterken bu sabah havalimanında yakalandı.

SAHTE KİMLİK VERDİ Ekipler kadını durdurarak kimlik sordu. Şüpheli, Yüksel Yaşar adına düzenlenen kimliği polise verdi. Ekipler kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli kadının parmak izine bakıldı.

Yapılan çalışmada şüphelinin Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu görüldü. Yaşar'ın GBT sorgusunu yapan polis, şüpheli hakkında Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı olduğunu gördü.