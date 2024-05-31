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HDP'li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı! FETÖ taktiği tutmadı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi HDP'li Betül Yaşar yakalandı. Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Bosna Hersek’e kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 12:46 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 13:24
HDP’li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı! FETÖ taktiği tutmadı!

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PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Bosna Hersek'e kaçmak isterken bu sabah havalimanında yakalandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli polis ekipleri, bu sabah saat 06.00'da bir kadının hareketlerinden şüphelendi.

SAHTE KİMLİK VERDİ
Ekipler kadını durdurarak kimlik sordu. Şüpheli, Yüksel Yaşar adına düzenlenen kimliği polise verdi. Ekipler kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli kadının parmak izine bakıldı.

Yapılan çalışmada şüphelinin Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu görüldü. Yaşar'ın GBT sorgusunu yapan polis, şüpheli hakkında Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı olduğunu gördü.

TANINMAMAK İÇİN BAŞÖRTÜSÜNÜ KULLANDI!
Betül Yaşar'ın Bosna Hersek'e kaçmak için kardeşi Yüksel Yaşar adına sahte kimlik ve pasaport düzenlediği tanınmamak için de havalimanına gelirken başörtüsü taktığı ortaya çıktı.

Yaşar polis ekiplerince gözaltına alındı.

HDP'li Betül YaşarHDP'li Betül Yaşar

Yaşar işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

FETÖ TAKTİĞİ
Bir başka terör örgütü FETÖ'nün militanları da sık sık sahte pasaportla firar denemesi gerçekleştiriyor. Emniyet güçlerinin dikkati ve başarısıyla teröristler tespit edilerek firarlar engelleniyor.

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HDP’li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı! FETÖ taktiği tutmadı!
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