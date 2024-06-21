Uyuşturucu partileri, şantaj, tehdit... Hakime Gül A. hakkında yeni detay! FETÖ’cü kocasını polis sevgilisiyle aklatmış!

FETÖCÜ KOCASINI POLİS SEVGİLİSİNE AKLATMIŞ

HSK'nın yaptığı soruşturma dosyasında yer alan bazı bilgiler ise oldukça şaşırtıcı. Birçok dosyada mesleki nüfuzunu ve kadınlığını kullanıp aracılık yaparak menfaat temin eden Gül A.'nın Edirne'de kendisine yardım eden ve yargılaması olan polis memuru M.C.D.'nin beraat etmesini sağladığı belirlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Edirne'de Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve Eylül 2016'da FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen eşi S.A. hakkındaki delilleri de o dönem Edirne KOM Şubede çalışan sevgilisi M.C.D'yi kullanarak delilleri yok edip takipsizlik kararı verilmesini sağladığı ortaya çıktı.

OĞLU İÇİN DE DEVREYE GİRMİŞ

Kadın hakim Gül A.'nın eşi hâlen bir büyükşehirde vali yardımcısı. Ayrıca Gül A.'nın yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. Gül A.'nın oğluna ait şirketin Gaziantep'te yaptığı deprem konutları projesinin hatalı olmasından kaynaklı olarak açılan tazminat davaları için Kahramanmaraş'a giderek oğlunun lehine kararlar çıkarmayı sağladığı, yine oğlunun şirketine kesilen vergi cezasının kaldırılması yönünde çaba gösterdiği, oğlunun iş durumunu garantiye almak amacıyla da bir işyerinin tapusunu kredi çekip satın alınmış gibi gösterip devrini sağladığı belirtildi.

KOCASI BİLİYORDU

Hakimin Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı öne sürülen iş adamı Server Leventoğlu ise "Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN İHRAÇ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı, hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim G.A., mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." Skandala 'hakime' ihraç İntihara zorladı