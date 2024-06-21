Hakimle skandal aşk yaşayan iş adamı konuştu

Adana Adliyesi'nde görevli hakime Gül A., kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici iş adamı Server Leventoğlu ile tanıştı. 5 yıl birliktelik yaşadı. Ayrılmak istediği Leventoğlu'nun irtibat kurmamasını, aksi halde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını anlattı. Bir iş yerine giden Leventoğlu'nu iki kişi karşıladı, "Sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor" dedi. Bunun üzerine Leventoğlu, kadın hakim hakkında şikayetçi oldu. İş adamının şikayeti üzerine Gül A. hakkında soruşturma başlatıldı. Gül A. "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılandı. Hakimin beraat etmesi karşılığında 500 milyon TL rüşvet aldığı iddia edildi. Ayrıca hakimenin metafetamin adlı uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

"EŞİNİ, SEVGİLİSİNE AKLATMIŞ"

FETÖ'den ihraç edilen eşi S.A. hakkındaki delilleri de o dönem polis olan eski sevgilisi M.C.D.'yi kullanarak yok edip takipsizlik kararı verilmesini sağladığı ortaya çıktı. Öte yandan Gül A.'nın yasak aşkı Server Leventoğlu, "Beni güçlü görüp benimle yakınlaştı. Yemekten sonra ilişkimiz başladı. Evli olduğunu bilmiyordum ama sonra öğrendim. Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim" diye konuştu.