"Türkiye'de bir ilk" | Bakan Fahrettin Koca paylaştı: Bebeğine Spina Bifida tanısı konan anneye operasyon!

Bakan Koca, "Cerrahi uygulamada Türkiye'de bir ilk. Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık. Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor. Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı. Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz." dedi.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde bebeğine Spina Bifida tanısı konulan Şeyma Hisar, hamileliğinin 16. haftasında ameliyat oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

SPİNA BİFİDA (AYRIK OMURGA HASTALIĞI) NEDİR?

Spina bifida, omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen örtmediği ve omurilik ve ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı bir durumdur. Spina bifida terimi Latinceden gelir ve "ayrık" veya "açık" omurga anlamına gelir. Bu kusur, hamileliğin ilk ayının sonunda, bir bebeğin omurga ve omuriliği gelişirken ortaya çıkar.

SPİNA BİFİDA NEDEN OLUR?

Spina bifidaya neyin sebep olduğu henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat ailede nöral tüp defekti öyküsü ve folat eksikliği gibi genetik ve çevresel risk faktörlerinin bir kombinasyonundan kaynaklandığı görülmektedir. Spina bifida için risk faktörleri şunları içerebilir:

Spina bifida beyazlarda daha yaygındır.

Kadınlar erkeklerden daha sık etkilenir.

Folat eksikliği: B9 vitamininin doğal bir şekli olan folat, fetüsün sağlıklı gelişimi için önemlidir. B9 vitamini takviyeleri ve takviye edilmiş gıdalarda bulunan sentetik formuna folik asit denir. Folik asit eksikliği spina bifida ve diğer nöral tüp defekti risklerini artırır.

Ailede nöral tüp defekti öyküsü: Nöral tüp defektine sahip çocuğu olan çiftlerin, aynı defekti bulunan başka bir bebeğe sahip olma riski biraz daha yüksektir. Bu risk, önceki iki çocukta rahatsızlık varsa artar. Ayrıca, nöral tüp defekti ile dünyaya gelen bir kadının spina bifidalı bir çocuk doğurma olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte, spina bifidalı çok sayıda bebeğin bilinen ailesel bir nöral tüp defekti öyküsü yoktur.

Bazı ilaçlar. Örneğin, epilepsi tedavisinde kullanılan valproik asit, hamilelik sırasında alındığında muhtemelen vücudun folat ve folik asit kullanma mekanizmalarını etkileyerek spina bifida riskinde artışa neden olur.

Şeker hastalığı: Kan şekerinin iyi kontrol edilemediği diyabetli kadınların spina bifidalı bir bebek sahibi olma riski daha yüksektir.

Obezite: Gebelik öncesi obezite, spina bifida da dahil olmak üzere nöral tüp defekti riskinde artış ile ilişkilidir.

Hamilelikte vücut ısısında yükseklik: Bazı kanıtlar, hamileliğin ilk haftalarında vücut sıcaklığında yükseklik olmasının spina bifida riskini artırabileceğini göstermektedir. Ateş, sauna veya sıcak küvet kullanımı nedeniyle vücut sıcaklığında yükselme, spina bifida riskinde hafif oranda artışla ilişkili görülmüştür.

Spina bifida için bilinen risk faktörleri varsa, hamilelik öncesi daha yüksek dozda folik asit ihtiyacı ile ilgili fikir almak için doktorunuza başvurmanız yararlı olacaktır. Hamilelik boyunca kullanılan ilaçlar da mutlaka doktora söylenmelidir. Çünkü bazı ilaçların dozları, Spina bifida riskini azaltmak için gebelikten önce ayarlanabilir.