Teröre Bozdoğan-44 darbesi! Bakan duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beytüşşebap kırsalında "Bozdoğan-44" operasyonu gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.