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Tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakime Gül A. açığa alındı

Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakime Gül A’nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakime Gül A. açığa alındı

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Adana Adliyesi'nde görevli hakim Gül A., iddiaya göre Ş.L. ile aşk yaşamaya başladı. İkili birlikte oldukları anları kameraya aldı. Ancak bir süre sonra hakim, ayrıldığı L.'yi görüntüleri almak için ölümle tehdit ettirdi.

A'nın "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan bir sanıktan, "Beraat" etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı iddiası da ortaya atıldı. Adalet Bakanlığı, "Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir" açıklamasını yaptı.

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