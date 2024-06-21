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Kurban Bayramı tatilinin 6. gününde 668 trafik kazası! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı tatilinin 6. gününde yaşanan trafik kazaları hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya "Bayram tatilinin 6. gününde 668 trafik kazası yaşandı. 13 kişi hayatını kaybetti. Bin 133 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:53 Güncelleme 21 Haziran 2024, 10:58
Kurban Bayramı tatilinin 6. gününde 668 trafik kazası! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 6'ncı günü, 20 Haziran 2024 Perşembe günü 24 saatlik sürede; 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 6 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) maalesef 49 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

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