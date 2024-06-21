Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?

O HAKİM DE EŞİYLE BİRLİKTE EDİRNE'DE GÖREV YAPMIŞ 2019 HSK Yaz Kararnamesiyle eşi Keşan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Özlem Semiha Sesli'nin Keşan Hâkimliği yaptığı, 2023 HSK Yaz Kararnamesiyle de Başsavcı olan eşinin Ankara BAM Savcılığı'na, kendisinin de Gölbaşı Sulh Ceza Hakim liği'ne atandığı öğrenildi. Hakim Gül A.'nın erişim engeli kararını aldırmak için Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğini bu yüzden tercih edip etmediği bilinmiyor.

NELER OLMUŞTU?

FETÖCÜ KOCASINI POLİS SEVGİLİSİNE AKLATMIŞ

HSK'nın yaptığı soruşturma dosyasında yer alan bazı bilgiler ise oldukça şaşırtıcı. Birçok dosyada mesleki nüfuzunu ve kadınlığını kullanıp aracılık yaparak menfaat temin eden Gül A.'nın Edirne'de kendisine yardım eden ve yargılaması olan polis memuru M.C.D.'nin beraat etmesini sağladığı belirlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Edirne'de Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve Eylül 2016'da FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen eşi S.A. hakkındaki delilleri de o dönem Edirne KOM Şubede çalışan sevgilisi M.C.D'yi kullanarak delilleri yok edip takipsizlik kararı verilmesini sağladığı ortaya çıktı.

KOCASI BİLİYORDU

Hakimin Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı öne sürülen iş adamı Server Leventoğlu ise "Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim" ifadelerini kullandı.



BAKANLIKTAN İHRAÇ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı, hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim G.A., mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir."