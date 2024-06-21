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Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?

Adana Adliyesi'nde görevli hakime Gül A.'nın adı rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi ardı arkası kesilmeyen skandallar zincirine karıştı. Üstüne bir de İş insanı Server Leventoğlu’nu özel görüntüleriyle tehdit eden skandal hakime olayında yeni bir gelişme yaşandı. Hakim Gül A., Adana’da olmasına rağmen hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Gölbaşı Sulh Ceza Hakimi Özlem Semiha Sesli, bu başvuruyu değerlendirerek bazı haberlere erişim engeli getirdi.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 00:18 Güncelleme 22 Haziran 2024, 01:00
Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?

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Adana Adliyesi'nde görev yapan hakime Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamı Server Leventoğlu'nu ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada, inanılmaz olaylar zinciri çıkmıştı.

Skandal olayda, evli ve 20 yaşında oğlu olmasına rağmen birlikte yaşadığı iş adamıyla ayrılan kadın hakimin iş adamını başkaları aracılığıyla ölümle tehdit ettirdiği, akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan bir iş adamından 500 milyon aldığı, adli emanette bulunun metanfetamin adlı uyuşturucu maddeyi alıp uyuşturucu partisi yaptığı ortaya çıkmıştı.

DİKKAT ÇEKEN GÖLBAŞI SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE BAŞVURU DETAYI
Türkiye'nin gündemine oturan hakime Gül A.'dan garip bir hamle geldi. Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli aldırdı. Gül A. hakkındaki bazı haberlerle ilgili erişim engeli kararını Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nden aldı.

Tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakime Gül A. açığa alındıTehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakime Gül A. açığa alındı
Tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakime Gül A. açığa alındı

ERİŞİM ENGELİ GELDİ
Gölbaşı Sulh Ceza Hakimi Özlem Semiha Sesli tarafından 2024/1819 sayılı kararla Gül A.'nın verdiği dilekçeyle birçok internet sitesindeki URL adreslerindeki içeriklerin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişiminin engellenmesine karar verildi.

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Uyuşturucu partileri, şantaj, tehdit... Hakime Gül A. hakkında yeni detay! FETÖ'cü kocasını polis sevgilisiyle aklatmış!

O HAKİM DE EŞİYLE BİRLİKTE EDİRNE'DE GÖREV YAPMIŞ
2019 HSK Yaz Kararnamesiyle eşi Keşan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Özlem Semiha Sesli'nin Keşan Hâkimliği yaptığı, 2023 HSK Yaz Kararnamesiyle de Başsavcı olan eşinin Ankara BAM Savcılığı'na, kendisinin de Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'ne atandığı öğrenildi. Hakim Gül A.'nın erişim engeli kararını aldırmak için Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğini bu yüzden tercih edip etmediği bilinmiyor.

NELER OLMUŞTU?
FETÖCÜ KOCASINI POLİS SEVGİLİSİNE AKLATMIŞ
HSK'nın yaptığı soruşturma dosyasında yer alan bazı bilgiler ise oldukça şaşırtıcı. Birçok dosyada mesleki nüfuzunu ve kadınlığını kullanıp aracılık yaparak menfaat temin eden Gül A.'nın Edirne'de kendisine yardım eden ve yargılaması olan polis memuru M.C.D.'nin beraat etmesini sağladığı belirlendi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Edirne'de Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve Eylül 2016'da FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen eşi S.A. hakkındaki delilleri de o dönem Edirne KOM Şubede çalışan sevgilisi M.C.D'yi kullanarak delilleri yok edip takipsizlik kararı verilmesini sağladığı ortaya çıktı.

KOCASI BİLİYORDU
Hakimin Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı öne sürülen iş adamı Server Leventoğlu ise "Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN İHRAÇ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanlığı, hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim G.A., mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir."

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