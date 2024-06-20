SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalet Bakanlığı duyurdu! Tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakime Gül  A. açığa alındı

Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakime Gül A’nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 22:03 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:33
Adalet Bakanlığı duyurdu! Tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakime Gül  A. açığa alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Kiracı olduğu site yöneticisiyle aşk yaşadığı iddia edilen kadın hakim, hem alemci, hem de rüşvetçi çıktıKiracı olduğu site yöneticisiyle aşk yaşadığı iddia edilen kadın hakim, hem alemci, hem de rüşvetçi çıktı
Kiracı olduğu site yöneticisiyle aşk yaşadığı iddia edilen kadın hakim, hem alemci, hem de rüşvetçi çıktı


NE OLMUŞTU?

Hakim Gül A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Ş.L. ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı. Kadın hakim bir gün Ş.L.'ye "benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım. Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum" dedi.

Hukuken evli olan ve 20 yaşında oğlu olan kadın hakim, Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak istedi. Ş. L. hakimi telefonla arayıp 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını aksi hâlde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Mayıs ayında Ş.L. tehdit edilmeye başladı.

Galericiler sitesinde bir işyerine giden Ş. L.'yi karşılayan iki kişi "sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Ş.L. kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI DOSYASINI 500 MİLYON KARŞILIĞINDA KAPATMIŞ
Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim Gül A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı öne sürüldü.

Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat karan verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkûmiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.

Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hemde ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

Hakim Gül A. hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.

Yine pandemi döneminde Hakim Gül A.'nın Adana adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturucu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

Adana Adliyesi'nden görev yapan kadın hakimin yaşadıkları ve hakkındaki iddialar akıllara durgunluk verecek cinsten olurken Hakim Gül A.'nın daha önce de Edirne'de görev yaparken birçok suça karıştığı ve bu döneme kadar görevde nasıl kaldığı büyük merak konusu oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil’e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza
Dışişleri Bakanlığı: ’Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmi ikili görüşme’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak?
Sosyal desteklere memur zammı: Kim ne kadar destek alacak?
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TAKVİM’e konuştu: Artık hedef liderlik
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat
İşgalci İsrail ordusundan Hamas itirafı: Onları ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak
Soykırımcı İsrail’den alçaklığın nirvanası! Filistinli esirlere mide bulandıran işkence: Cinsel saldırı, tecavüz, darp...
4 futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jose Mourinho transferde etkisini gösterdi
Havalimanı güvenliği hayatının şokunu yaşadı! Kadın yolcunun bagajında kendi kalbi çıktı | Jessica Manning’in hayat hikayesi yürekleri burktu
Galatasaray’a 25 milyon euroluk dev transfer geliri! Yıldız oyunculardan gelecek bonservis kasayı dolduracak
İşte EURO 2024’ün ilkleri ve enleri! Arda Güler, Cristiano Ronaldo Pepe...
Ahu Tuğba’nın hastalığı belli oldu! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl?
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
SON DAKİKA