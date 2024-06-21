5 burç 3 gün boyunca arkasını kollasın! Oğlak burcu dolunayı geldi çattı! Resmen onlara vuracak

Astroloji meraklıları için heyecan verici bir zaman yaklaşıyor: Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay. Bu gökyüzü olayı, enerjinin yüksek seviyelere çıkacağı ve yaşamımızda önemli değişikliklerin kapılarını aralayabileceği bir dönem olarak biliniyor.