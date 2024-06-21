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5 burç 3 gün boyunca arkasını kollasın! Oğlak burcu dolunayı geldi çattı! Resmen onlara vuracak

Haziran 2024'te gerçekleşecek Dolunay, 22 Haziran tarihinde Oğlak burcunda meydana gelecek. Astroloji meraklıları için oldukça mühim bir zaman dilimi olan bu Dolunay, enerjinin zirveye ulaştığı anlar olarak kabul edilir. Oğlak burcunda gerçekleşecek bu Dolunay'ın getireceği etkiler ve bu özel dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için bilinmesi gerekenler aşağıda detaylandırılmıştır...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 09:20 Güncelleme 22 Haziran 2024, 09:20
5 burç 3 gün boyunca arkasını kollasın! Oğlak burcu dolunayı geldi çattı! Resmen onlara vuracak

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Astroloji meraklıları için heyecan verici bir zaman yaklaşıyor: Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay. Bu gökyüzü olayı, enerjinin yüksek seviyelere çıkacağı ve yaşamımızda önemli değişikliklerin kapılarını aralayabileceği bir dönem olarak biliniyor.

DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haziran ayı dolunayı 22 Haziran Cumartesi günü saat 04.07'de Oğlak burcunda gerçekleşecek.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) Dolunayın getirdiği duygusal dalgalanmalar, Yengeç burcunu derinden etkileyecek. Sevdiklerinizle iletişimde dikkatli olun; yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) Kariyerinizde beklenmedik gelişmeler olabilir. İş ilişkilerinde sabırlı olun, ani kararlar vermekten kaçının.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak) Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve büyük bir dönüşümün habercisi olabilir. İlişkilerinizde ve iş hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak, aceleci olmaktan kaçının ve detayları gözden geçirin.

Balık (19 Şubat - 20 Mart) Maddi konularda dikkatli olun; ani harcamalardan kaçının. Önemli finansal kararları ertelemekte fayda var.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül) Sağlığınıza özen gösterin ve stresten uzak durmaya çalışın. Duygusal dengenizi korumak için zaman ayırın.

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