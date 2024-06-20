İBB’den Halk Ekmek’e bir zam daha! Kurban Bayramı sonrası etiketlerde sessiz sedasız %60 artış

İSPARK da zamdan nasibini aldı





İSPARK'A ZAM



Ekmeğin yanı sıra İBB, İstanbulluya sağladığı diğer hizmetlere de zam yaptı. İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.



Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar otopark ücreti yüzde 35 zamla 52 liradan 70 liraya yükseldi.

Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.