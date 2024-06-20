İBB’den Halk Ekmek’e bir zam daha! Kurban Bayramı sonrası etiketlerde sessiz sedasız %60 artış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE) 5 TL'den satılan normal halk ekmeğe %60 zam yaparak 8 TL'den sunmaya başladı.
Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükseldi.
İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, zam sonrası fiyatlar şu şekilde güncellendi;
670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
200 gram galeta grissini 30 TL
50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
50 gramlık altın çörek 7,5 TL
1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
350 gram sandviç ekmeği 40 TL
350 gram hamburger ekmeği 40 TL
240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL
İSPARK'A ZAM
Ekmeğin yanı sıra İBB, İstanbulluya sağladığı diğer hizmetlere de zam yaptı. İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.
Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar otopark ücreti yüzde 35 zamla 52 liradan 70 liraya yükseldi.
Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
SUYA ZAM
Geride bıraktığımız Mayıs ayında da İBB, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yaptı.
Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe suyun birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.