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İBB'den Halk Ekmek'e bir zam daha! Kurban Bayramı sonrası etiketlerde sessiz sedasız %60 artış

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi su ve İSPARK'tan sonra Halk Ekmek'e de zam yaptı. Kurban Bayramı sonrası İstanbul'daki Halk Ekmek büfelerinde etiketler sessiz sedasız değişti. 5 TL'den satılan ekmek %60 zam ile 8 TL'den satışa sunuldu. Öte yandan İBB bayram öncesi de paketli ürünlere %50 oranında zam yapmıştı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 09:25 Güncelleme 20 Haziran 2024, 09:40
İBB’den Halk Ekmek’e bir zam daha! Kurban Bayramı sonrası etiketlerde sessiz sedasız %60 artış

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İstanbul'da su ve otoparktan sonra ekmeğe de zam geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE) 5 TL'den satılan normal halk ekmeğe %60 zam yaparak 8 TL'den sunmaya başladı.
İBB'nin ekmek büfelerinde ekmek %60 zamla 8 TL'den satışa sunulduİBB'nin ekmek büfelerinde ekmek %60 zamla 8 TL'den satışa sunuldu

KURBAN BAYRAMI SONRASI SESSİZ SEDASIZ ZAM

CHP'li İBB yönetiminin duyuru yapmadan yürürlüğe koyduğu, İstanbullunun Kurban Bayramı sonrası sabahın erken saatlerinde etiketlerin değişmesiyle fark ettiği bu zam büyük tepki çekti.

ahaber.com.tr, İHE'nin Halk Ekmek büfelerine astığı "EKMEK 8.00 TL" yazılı fiyat etiketini görüntüledi.
Zam sonrası paketli ekmek ürünlerinin fiyatıZam sonrası paketli ekmek ürünlerinin fiyatı

PAKETLİ ÜRÜNLERE DE ZAM

Geride bıraktığımız ay da İBB normal ekmek dışındaki tüm paketli ürünlere sessiz sedasız %50'nin üzerinde zam yaptı.

Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükseldi.

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, zam sonrası fiyatlar şu şekilde güncellendi;

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL

500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL

200 gram galeta grissini 30 TL

50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL

350 gram ruşeymli ekmek 30 TL

400 gram çavdarlı ekmek 40 TL

50 gramlık altın çörek 7,5 TL

1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL

350 gram sandviç ekmeği 40 TL

350 gram hamburger ekmeği 40 TL

240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL

İSPARK da zamdan nasibini aldıİSPARK da zamdan nasibini aldı


İSPARK'A ZAM

Ekmeğin yanı sıra İBB, İstanbulluya sağladığı diğer hizmetlere de zam yaptı. İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar otopark ücreti yüzde 35 zamla 52 liradan 70 liraya yükseldi.

Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

SUYA ZAM

Geride bıraktığımız Mayıs ayında da İBB, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yaptı.

Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe suyun birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

Son dakika haberleri... İstanbulda suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?Son dakika haberleri... İstanbulda suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?

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