İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1’i ’kırmızı’ 3’ü ’turuncu’ 5 terörist öldürüldü!

Yerlikaya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Ağrı ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi Palamut köyü kırsalında operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.





Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen terörist, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Şehmus Malazgirt' kod adlı Yılmaz Öner'in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi. Palamut köyü kırsalında etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki teröristler 'Şervan Botan' kod adlı Şakir Erdemci, 'Eylem' kod adlı Hazret Kaçar ve 'Nurhak' kod adlı Nurettin Tekin ile 'Axin' kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristin ise 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı, toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi."



"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız️." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, jandarma ve güvenlik korucularını tebrik etti.