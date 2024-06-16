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Eylem Tok ve Timur Cihantimur yakayı böyle ele verdi! Adım adım operasyon! Küba'ya mı kaçacaklardı? İşte Florida savcısının o dilekçesi

İstanbul Eyüpsultan'da Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok için yolun sonu göründü. Söz konusu isimlerin ABD'de hangi eyalette yaşadıkları bilinmiyordu. Timur Cihantimur ve canavar anne Eylem Tok, Boston'da kaldıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon hakkında Florida savcısının dilekçesi de ortaya çıktı. Dilekçede Tok ve Cihantimur’un yakalama kararını öğrenirlerse yeniden kaçacaklarına dair bir şerh düşülmüş. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 08:16 Güncelleme 16 Haziran 2024, 08:25
Eylem Tok ve Timur Cihantimur yakayı böyle ele verdi! Adım adım operasyon! Küba’ya mı kaçacaklardı? İşte Florida savcısının o dilekçesi

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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un kaçtıkları ABD'de106 gün sonra yakalanmasını sağlayan Florida Güney Savcılığı'nın dilekçesine ulaşıldı. Tok ve Cihantimur, mart ayı içerisinde New York'ta görüntülenmiş ve bu görüntüler Türk medyasında yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Olaydan sonra New York eyaletini terk eden anne-oğulun nerede olduğu bilinmiyordu.

MIAMI'DEN KÜBA'YA FİRAR!
Florida savcısının şikâyet dilekçesine göre, Tok ve Cihantimur'un Florida eyaletindeki Miami şehrinde olduğu bilgisi Amerikan makamlarına Interpol aracılığıyla Türk polisi tarafından verildi. İddialara göre, Türkiye, anne-oğulun Miami'den Küba'ya kaçabileceği uyarısı da yaptı.

Bu bilgilerin ışığında ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetleri, Tok ve Cihantimur'un Florida yetki alanında yakalanabileceği yargısına vardı. Ankara'nın hemen harekete geçirdiği iade sürecinin akabinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Hukuk Departmanı'nda görev yapan avukat Tom Heinemann, ABD Adalet Bakanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yollanan diplomatik notayı ve suçluların iadesi sözleşmesini içeren belgeleri yolladı.

İŞTE O BELGEİŞTE O BELGE

İŞLENEN SUÇLAR İADE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA
ABD Adalet Bakanlığı'na yollanan bu belgelerde Tok ve Cihantimur'un arandığı suçların bu iade sözleşmesi kapsamında olduğu bilgisi de yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından ayrıca suçluların iadesinin sağlanmasını desteklemek için belgelerin de ek olarak yollandığı belirtiliyor.

İŞTE O BELGEİŞTE O BELGE

Eylem Tok ve oğlunun, New York'ta gülerken görüntülenmesi tepki çekmişti.

MÜHÜR VE GİZLİLİK KARARI
Savcı Lindsey Maultasch'in şikâyet dilekçesinde, Tok ve Cihantimur'un yakalama kararını öğrenirlerse yeniden kaçacaklarına dair bir şerh düşülmüş. Şikâyet dilekçesini inceleyen ve yakalama kararını imzalayan Hâkim Lisette M. Reid, yakalama gerçekleşene kadar bu dilekçeyi mühürledi ve gizlilik kararı koydurdu.

KAÇIŞ BOSTON'DA SONA ERDİ
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tok ve Cihantimur, Florida'ya 2 bin 400 kilometre uzaktaki Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde yakalandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Yapılan açıklamada, "Tutuklama, Kaçak Görev Gücü, Boston Polis Departmanı Kaçaklar Birimi ve Massachusetts Eyalet Polisi Kaçak Yakalama Bölümü tarafından gerçekleştirildi" denildi. Bakanlık ayrıca "ABD Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi, Ceza Dairesi ve Massachusetts Bölgesi Başsavcılığı iade işlemlerini yürütüyor" dedi.

İADE EDİLECEKLER Mİ? GÖZLER SALI GÜNÜNDE
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de cezaevine gönderilirken, gözler hâkim karşısına çıkacakları 18 Haziran'daki duruşmaya çevrildi. 17 yaşındaki Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğu için Türkiye'ye iade edilemeyebileceği belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ile ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması bulunuyor.

ABD Tok katil oğlunu iade edecek mi?

Bu anlaşmanın 4. maddesine göre, taraflar kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamıyor. Ancak ABD, yerinde gördüğü takdirde kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkili. Bu durumda vatandaşı Cihantimur'un iadesinde son sözü ABD söyleyecek.

Eylem Tok'un ABD'de son günleri!

ANNE SINIR DIŞI EDİLEBİLİR
Oğlunu yurtdışına kaçıran anne Tok'la ilgili ise farklı bir durum daha var. Tok'un pasaport süresinin Kasım 2024'te dolacağı, iade sürecinin uzaması halinde "Seyahat belgesi geçersiz kişi" statüsüne düşeceği kaydedildi. Bu durumda anne Tok'un ABD tarafından deport (sınır dışı) edilebileceği savunuluyor.

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