Eylem Tok ve Timur Cihantimur yakayı böyle ele verdi! Adım adım operasyon! Küba’ya mı kaçacaklardı? İşte Florida savcısının o dilekçesi

İŞLENEN SUÇLAR İADE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ABD Adalet Bakanlığı 'na yollanan bu belgelerde Tok ve Cihantimur'un arandığı suçların bu iade sözleşmesi kapsamında olduğu bilgisi de yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından ayrıca suçluların iadesinin sağlanmasını desteklemek için belgelerin de ek olarak yollandığı belirtiliyor.

MÜHÜR VE GİZLİLİK KARARI Savcı Lindsey Maultasch'in şikâyet dilekçesinde, Tok ve Cihantimur'un yakalama kararını öğrenirlerse yeniden kaçacaklarına dair bir şerh düşülmüş. Şikâyet dilekçesini inceleyen ve yakalama kararını imzalayan Hâkim Lisette M. Reid, yakalama gerçekleşene kadar bu dilekçeyi mühürledi ve gizlilik kararı koydurdu.

KAÇIŞ BOSTON'DA SONA ERDİ ABD Adalet Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, Tok ve Cihantimur, Florida'ya 2 bin 400 kilometre uzaktaki Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde yakalandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Yapılan açıklamada, "Tutuklama, Kaçak Görev Gücü, Boston Polis Departmanı Kaçaklar Birimi ve Massachusetts Eyalet Polisi Kaçak Yakalama Bölümü tarafından gerçekleştirildi" d enildi. Bakanlık ayrıca "ABD Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi, Ceza Dairesi ve Massachusetts Bölgesi Başsavcılığı iade işlemlerini yürütüyor" dedi.

İADE EDİLECEKLER Mİ? GÖZLER SALI GÜNÜNDE

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de cezaevine gönderilirken, gözler hâkim karşısına çıkacakları 18 Haziran'daki duruşmaya çevrildi. 17 yaşındaki Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğu için Türkiye'ye iade edilemeyebileceği belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ile ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması bulunuyor.

Bu anlaşmanın 4. maddesine göre, taraflar kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamıyor. Ancak ABD, yerinde gördüğü takdirde kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkili. Bu durumda vatandaşı Cihantimur'un iadesinde son sözü ABD söyleyecek.

ANNE SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Oğlunu yurtdışına kaçıran anne Tok'la ilgili ise farklı bir durum daha var. Tok'un pasaport süresinin Kasım 2024'te dolacağı, iade sürecinin uzaması halinde "Seyahat belgesi geçersiz kişi" statüsüne düşeceği kaydedildi. Bu durumda anne Tok'un ABD tarafından deport (sınır dışı) edilebileceği savunuluyor.