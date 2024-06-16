MOSSAD casusu Ahmet Ersin Tumcalı’nın gizli ortağı deşifre oldu!

AHMET ERSİN TUMCALI HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR

Willenbrink, geçtiğimiz yıl İstanbul'da Filistinlileri takip edip MOSSAD'a rapor verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yetimoğlu'yla da iş birliği halindeydi.

Uluslararası özel dedektif okulunun aynı zamanda dekanları arasında yer alan Willenbrink dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilere dedektiflik dersleri veriyordu.

"JORG" KOD ADLI MOSSAD AJANIYLA TANIŞTIRILDI

Şirket ilk casusluk faaliyetine 2011 yılında başladı. İddiaya göre Almanya'da yaşayan Matthias Willenbrink, gizli ortağını ilk iş olarak Belçika'da bir avukatın yanında çalışan "Jorg" kod adlı bir Mossad ajanıyla tanıştırdı.

Willenbrink, tanışmanın ardından aradan çekildi. İkili görüşmelerini e-posta ve Skype üzerinden devam etti. Jorg kod adlı Mossad ajanı daha sonra Tumlucalı'yı diğer bir ajan olan "Gavin" ile tanıştırdı.