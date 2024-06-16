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MOSSAD casusu Ahmet Ersin Tumcalı'nın gizli ortağı deşifre oldu!

Mossad’ın Türkiye’deki casusluk faaliyetlerini yürüten isimleri tespit eden MİT Avrupa’daki hücresini de etkisiz hale getirdi. 9 kişilik casusluk şebekesinin 8 üyesi, nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili yeni detaylar da çıkmaya başladı. Avrupa’daki vatandaşları takip edip haklarında özel bilgi toplayan Ahmet Ersin Tumcalı’nın gizli ortağı deşifre oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 07:44 Güncelleme 16 Haziran 2024, 07:52
MOSSAD casusu Ahmet Ersin Tumcalı’nın gizli ortağı deşifre oldu!

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İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştığı belirlenince tutuklanan ajan Ersin Tumlucalı'nın casusluk geçmişine dair detaylarına ulaşıldı.

4500 NÜFUSLU KÖY ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin genel müdürü Ahmet Ersin Tumlucalı'ydı. Ancak asıl gizli patron kendisini kimi zaman danışman, kimi zaman ise yatırımcı olarak tanıtan Matthias Willenbrink'ti.

Tüm bilgiler Willenbrink tarafından Tumlucalı'ya 'Protonmail' ismi verilen uygulama üzerinden geliyordu. Şirketin Almanya adresi ise Königs Wusterhausen şehrine bağlı, yaklaşık 4 bin 500 nüfuslu Zernsdorf köyüydü.

AHMET ERSİN TUMCALIAHMET ERSİN TUMCALI

HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR
Willenbrink, geçtiğimiz yıl İstanbul'da Filistinlileri takip edip MOSSAD'a rapor verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yetimoğlu'yla da iş birliği halindeydi.

Uluslararası özel dedektif okulunun aynı zamanda dekanları arasında yer alan Willenbrink dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilere dedektiflik dersleri veriyordu.

"JORG" KOD ADLI MOSSAD AJANIYLA TANIŞTIRILDI
Şirket ilk casusluk faaliyetine 2011 yılında başladı. İddiaya göre Almanya'da yaşayan Matthias Willenbrink, gizli ortağını ilk iş olarak Belçika'da bir avukatın yanında çalışan "Jorg" kod adlı bir Mossad ajanıyla tanıştırdı.

Willenbrink, tanışmanın ardından aradan çekildi. İkili görüşmelerini e-posta ve Skype üzerinden devam etti. Jorg kod adlı Mossad ajanı daha sonra Tumlucalı'yı diğer bir ajan olan "Gavin" ile tanıştırdı.

GİZLİ ORTAK
Tumlucalı, çevresindekilere kendisini Almanya'dan kesin dönüş yapmış bir emekli olarak tanıtsa da 25 Ocak 2010 yılında İstanbul Kadıköy'de bir apartman dairesinde Axom İnternetional Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri adı altında bir şirket kurdu.

Şirketin ortağı ise oldukça ilginç bir isimdi. 100 bin TL sermayeli şirketin yüzde 50 ortağı bir dönem Dünya Dedektifler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Matthias Willenbrink'di.

Şirket sigortacılık hizmeti veriyor gibi görünse de faaliyet alanlarında yatırım piyasa araştırmalarının yanı sıra işletmelerin, bankaların veya yurt içi ve yurt dışı diğer gerçek tüzel kişilerin talebi doğrultusunda her türlü araştırma, incelme, raporlama gibi konularda faaliyette bulunmak olarak belirlemişti.

CASUSLUK FAALİYETLERİNE START VERDİLER
SAbah'ta yer alan habere göre, Tumlucalı, 1 Şubat 2017 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrine giderek Gavin'le bir çin lokantasında bir araya geldi. Tunlucalı'nın bir Gürcistan vatandaşını takip etmesi istendi.

Ahmet Ersin Tumlucalı yanına eşi Benan Tumlucalı, üvey kızı Dila Sultan Şimşek, oğlu Erkan Tumlucalı ve baldızı Berna Çetin'il alarak Gürcistan'a tatil maksatlı gidiyor gibi yola çıktı.

Casus aile, takip edilmesi istenilen kişi ile aynı otele yerleşti. Şahsın, kumarhanede kumar oynarken çekilmiş görüntüleri Mossad'a servis edildi.

300 BİN EURO ALDI
Mossad, casusluk faaliyetlerinin ödemelerini ise şirketin gizli ortağı Matthias Willenbrink üzerinden gönderiyordu. 2011-2014 yılları arasında Axom Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi'nin banka hesabına, 2014-2019 arasındaki ödemeler ise Ahmet Ersin Tumlucalı'nın eşi Benan Tumlucalı'nın banka hesaplarına aktarıldı. Şirket ve Benan Tumlucalı'nın hesaplarına casusluk faaliyetleri için 300 bin Euro aktarıldı.

DERNEKLE YAKIN TEMAS

Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı casusluk şebekesinin 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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