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Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası! 5 ölü Bin 421 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'nın 1. gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu kazalarda 5 vatandaşımız hayatını kaybederken bin 421 vatandaşımız da yaralandı.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 08:34 Güncelleme 16 Haziran 2024, 09:02
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası! 5 ölü Bin 421 yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

9️⃣ günlük Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede:

📌8️⃣5️⃣2️⃣ trafik kazası meydana geldi.
📌4️⃣0️⃣7️⃣.7️⃣3️⃣1️⃣ araç denetlendi.
📌2️⃣4️⃣.3️⃣5️⃣7️⃣ araca hız ve radar işlemi,
📌4️⃣2️⃣.7️⃣2️⃣0️⃣ araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef
5️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetti.
1️⃣.4️⃣2️⃣1️⃣ vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

⚠️Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için

YOLUN SONU BAYRAM OLSUN

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