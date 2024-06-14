PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye ve ABD'den eş zamanlı karar! Terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin mal varlıkları donduruldu

Türkiye ve ABD'nin eş zamanlı aldığı karar ile DEAŞ bağlantılı kişilerin mal varlıkları donduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik hukuki araçları etkin bir şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle işbirliğine kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. ABD'den yapılan açıklamada ise, "Söz konusu kişilere ilişkin araştırmalar ve yaptırımlar Türkiye hükümeti ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildi" denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 18:43 Güncelleme 14 Haziran 2024, 18:43
Türkiye ve ABD’den eş zamanlı karar! Terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin mal varlıkları donduruldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü bağlantılı bazı gerçek kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu.



Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü bağlantılı Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev, Adam Khamirzaev ve Rakhmonberdi Akhmatov'un Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.



KARAR ABD İLE EŞZAMANLI ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, terörle mücadelenin önemli bir boyutunu terörizmin finansmanıyla mücadelenin oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'nin bu kapsamdaki faaliyetlerini aralıksız devam ettirerek terör örgütlerinin finans kaynaklarını bir bir kuruttuğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan malvarlığı dondurma kararları terör örgütlerinin finansal kaynaklara erişiminin engellenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya'nın bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararı ile DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 şahsın malvarlıkları dondurulmuştur. Söz konusu karar, yürütülen ortak çalışmaların neticesinde ABD ile eş zamanlı olarak alınmıştır. Ülkemiz, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik hukuki araçları etkin bir şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle işbirliğine kararlılıkla devam edecektir."



ABD'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada ABD'nin aralarında DEAŞ bağlantılı insan kaçakçılığı ağının üyelerinin de bulunduğu, örgüt ile bağlantısı olan 4 kişiye yaptırım uyguladığını bildirdi.



Açıklamada, söz konusu kişilere ilişkin araştırmalar ve yaptırımların Türkiye hükümeti ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Olimkhon Makhmudjon Ugli Ismailov, Muhammad Ibrohimjon Niyazov, Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev ve Adam Khamirzaev'in yaptırım uygulanan isimler olduğu bildirildi.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Brian NelsonTerörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye ile koordineli olarak gerçekleştirilen eylemin ABD'nin her türlü terör tehdidine karşı savunulmasına olan bağlılıklarının devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Nelson, "Ortaklarımızla birlikte tetikte olacağız ve DEAŞ operasyonlarını destekleyen yasa dışı ağları belirlemek ve engellemek için tüm araçlarımızdan yararlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı | Bakan Tunç: Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz
Başkan Erdoğan’ın İtalya seferi! Meloni karşıladı Gazze diplomasisi başladı
İHH
Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
Ankara’da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü
Türk Telekom
Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’da! Dünyaya seslenecek
EURO 2024’te heyecan başlıyor! İşte Almanya - İskoçya maçının muhtemel 11’leri
Kaş Adliyesi’ndeki tuvalet kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul’da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti
Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyon liralık soygunda 6 aylık plan! Bulgaristan’dan araç getirdiler kasaları matkaplarla deldiler
Merkez Bankası’ndan flaş yılsonu dolar ve enflasyon tahmini! Anket sonucu açıklandı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bırakıyor! Ankara ve İstanbul’da alarm! O saatlere dikkat | Bayramda hava nasıl olacak?
SON DAKİKA