Türkiye ve ABD’den eş zamanlı karar! Terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin mal varlıkları donduruldu

ABD'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI ABD Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada ABD'nin aralarında DEAŞ bağlantılı insan kaçakçılığı ağının üyelerinin de bulunduğu, örgüt ile bağlantısı olan 4 kişiye yaptırım uyguladığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Olimkhon Makhmudjon Ugli Ismailov, Muhammad Ibrohimjon Niyazov, Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev ve Adam Khamirzaev'in yaptırım uygulanan isimler olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilere ilişkin araştırmalar ve yaptırımların Türkiye hükümeti ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson



Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye ile koordineli olarak gerçekleştirilen eylemin ABD'nin her türlü terör tehdidine karşı savunulmasına olan bağlılıklarının devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Nelson, "Ortaklarımızla birlikte tetikte olacağız ve DEAŞ operasyonlarını destekleyen yasa dışı ağları belirlemek ve engellemek için tüm araçlarımızdan yararlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.