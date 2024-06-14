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Aydın Didim'de yangına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı: Personel kurtarıldı | Bakan Yumaklı'dan kritik açıklama

Son dakika haberi! Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Uçağın personeli kurtarıldı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yumaklı, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 16:55 Güncelleme 14 Haziran 2024, 17:39
Aydın Didim’de yangına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı: Personel kurtarıldı | Bakan Yumaklı’dan kritik açıklama

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Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı!



PERSONEL KURTARILDI
İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Uçağın personeli kurtarıldı.



SON DURUM NE?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçakta görev yapan personellerin sağlıklı şekilde kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı duyurdu! "Üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır"



Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.

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