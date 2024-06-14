



SON DURUM NE?



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçakta görev yapan personellerin sağlıklı şekilde kurtarıldığını açıkladı.





Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:



Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.